"Покупают реальный государственный суверенитет": Клинцевич - о планах Ирака приобрести русские С-400

Иракские военные собираются купить российские ракетные системы С-400. Эти планы могут вызвать панические настроение у американцев. Как заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, русские системы могут защитить Ирак от летательных объектов. Фактически Ирак покупает "реальный государственный суверенитет", - уверен Клинцевич. Эта сделка сможет серьёзным образом уменьшить влияние США на Ближнем Востоке.

Клинцевич заявил, что другие страны должны поставить США на место. Иначе они и дальше будут считать себя "хозяевами мира", передает портал Nation News.

До этого ракетные системы С-400 купила у России Турции. В отместку за это США приступили к недавнему своему обещанию и поспешили приостановить сотрудничество со страной по программе F-35. Напомним, что сам контракт на поставку комплексов С-400 для Турции на 2,5 миллиарда долларов подписан в декабре позапрошлого года. Многие политологи были уверены, что Турция действует так, чтобы лишний раз "показать Штатам" зубы и напугать их. Мол, как только турецко-американские противоречия сгладятся, то Эрдоган под почти благовидным предлогом откажется от исполнения контракта с Москвой. Но Турция не демонстрирует ни малейших намерений сдать назад.