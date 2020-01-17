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"Покупают реальный государственный суверенитет": Клинцевич - о планах Ирака приобрести русские С-400

17 января 2020, 19:54  •  84 • В мире
Первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич высказался о планах Ирака купить российские ракетные системы С-400. Клинцевич заявил, что это защитит страну от летательных аппаратов американцев. По словам председателя Комитета Совфеда, иранцы приобретают "реальный государственный суверенитет".
Иракские военные собираются купить российские ракетные системы С-400. Эти планы могут вызвать панические настроение у американцев. Как заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, русские системы могут защитить Ирак от летательных объектов. Фактически Ирак покупает "реальный государственный суверенитет", - уверен Клинцевич. Эта сделка сможет серьёзным образом уменьшить влияние США на Ближнем Востоке.
Клинцевич заявил, что другие страны должны поставить США на место. Иначе они и дальше будут считать себя "хозяевами мира", передает портал Nation News.
До этого ракетные системы С-400 купила у России Турции. В отместку за это США приступили к недавнему своему обещанию и поспешили приостановить сотрудничество со страной по программе F-35. Напомним, что сам контракт на поставку комплексов С-400 для Турции на 2,5 миллиарда долларов подписан в декабре позапрошлого года. Многие политологи были уверены, что Турция действует так, чтобы лишний раз "показать Штатам" зубы и напугать их. Мол, как только турецко-американские противоречия сгладятся, то Эрдоган под почти благовидным предлогом откажется от исполнения контракта с Москвой. Но Турция не демонстрирует ни малейших намерений сдать назад.

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