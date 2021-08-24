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"Покупайте больше газа": в Германии рассказали, как Россия победила в битве за "Северный поток — 2"
24 августа 2021, 04:20 • 129 • Политика
В немецкой газете Süddeutsche Zeitung вышла статья журналистки Зильке Бигальке, посвящённая обстоятельствам борьбы России за реализацию "Северного потока – 2". По мнению автора, санкции Европы и США не смогли помешать достроить газопровод.
Россия выиграет битву за "Северный поток — 2" благодаря умелому тактическому ходу, уверена журналистка немецкого издания. Дело в том, что с помощью этого газопровода Россия может вовсе отказаться от поставок голубого топлива в Европу через Украину. Срок действия договора о транзите газа истекает в 2024 году. И Украина потеряет не только солидные доходы в виде транзитных пошлин – Киев также может лишиться того русского газа, который он оставляет себе.
Таким образом, у Владимира Путина имеются сразу два рычага давления на Украину. Правда, ЕС и США грозят России новыми санкциями, если она захочет превратить поставки газа в политическое оружие, напоминает журналистка. Хотя санкции и не помешали Газпрому достроить "Северный поток – 2".
Цель визита канцлера Ангелы Меркель в Москву заключалась именно в том, чтобы убедить Путина продлить договор с Украиной на поставку газа ещё на десять лет. Ради этого в США готовы отказаться от дальнейших санкций против "Северного потока — 2". Президент России в свою очередь напомнил, что новый газопровод – проект исключительной экономический, а не политический.
По мнению Зильке Бигальке, Путин недвусмысленно намекнул, что если Европа не хочет, чтобы Украина пострадала от "Северного потока — 2", то она должна будет покупать больше русского газа. Поскольку новый трубопровод сможет поставлять в Европу ровно столько же этого топлива, сколько было прокачано в прошлом году через Украину – 55 млрд кубометров. То есть при текущих объёмах поставок, Россия сможет обойтись одним лишь "Северным потоком".
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