"Покойся с миром, Мадонна": Пользователи соцсетей скорбят по поп-звезде, но только в соцсетях

Пользователи Twitter "похоронили" Мадонну.

"Покойся с миром, Мадонна. Вы всегда были легендой", "Мы не забудем тебя, звезда", "Только что услышал, что Мадонны больше нет. Скажите, что это ложь!", "Ушла легенда", "Я в шоке" - такие твиты оставляют люди, прикрепляя к ним фотографии поп-звезды.

Портал Opanorama пишет, что причиной неразберихи стало коллективное нежелание американцев посчитать буквы. Они элементарно перепутали написание имён Madonna и Maradona. Сразу несколько пользователей выразили сожаление по поводу ухода из жизни великого футболиста и "опечатались". Остальные подхватили, а дальше путаница только возрастала, как это обычно и бывает в соцсетях.

О смерти 60-летнего Диего Марадоны стало известно 25 ноября. СМИ рассказали о последних часах жизни спортсмена и его последних словах. Утром в своём загородном доме Марадона находился с племянником, психологом, психиатром и медбратом. Во время завтрака был бледен и чувствовал себя плохо.

Когда вызвали скорую, примчались сразу шесть машин. Медики попытались реанимировать пациента, но не получилось.

Прощание с Марадоной устроили в президентском дворце в Буэнос-Айресе. Почтить память легенды футбола пришли не меньше миллиона человек.