"Покончить со всем советским": Госдеп приступил к новой военной миссии

Как пишет портал "Дни.Ру" в странах Варшавского договора, многие из которых вошли ныне в НАТО, до сих пор в пользовании остаётся военная техника СССР. Особенно много на вооружении состоит советских самолетов, танков, БТР, зенитно-ракетных комплексов, также осуществлялись закупки уже у России новой модернизированной военной техники. К тому же для любой техники неизбежно необходимы запчасти, которые приходиться приобретать в России. В частности, речь идет о МиГ-29.

Госдеп решил "отобрать" у своих новых союзников советскую технику, заменив ее на американскую. Стоит отметить, что США предоставят технику не безвозмездно, а по контракту закупки. Например, Польша уже заявила о планах пполнить свой воздушный флот истребителями F-35.

По информации Defense News, еще в 2018 году Госдеп запустил без особого обнародования так называемую Европейскую программу рекапитализации. Белый дом избавляет новых союзников— Болгарию, Румынию, Хорватию, Албанию и других — от техники советского и российского производства.

Сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри назвал это настоящей победой военной промышленности США. Он также указал на то, что армии НАТО придут к единому стандарту. В Вашингтоне не могут не порадоваться и тому факту, что Россия лишится покупателей военной техники.

Если Польша и выполнит свои обещания и закупит F-35, то вот Румынии вряд ли хватит на это денег. К тому же в её воздушном флоте три десятка модернизированных МиГ-21. Также много в Восточной Европе и советских транспортников Ан-26, Ан-30 и вертолетов Ми-24, например в Венгрии. Все это не устраивает США, но на замену этого класса воздушных суден у союзников точно не найдётся средств. И тут, по данным Defense News, Белый дом готов "заняться благотворительностью" и выделить союзникам деньги.

Албания и Босния получит по $30 млн на вертолеты, Хорватия и Греция — по $25 млн на БМП. Северной Македонии отдадут $30 млн на также на БМП. Словакии дадут аж $50 млн только на вертолеты.

Как пишут авторы материала "Дни. Ру", цель очевидна — покончить со всем советским.