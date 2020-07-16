"Поклонская устала выполнять и слушать распоряжения": Психолог о татуировке экс-прокурора Крыма

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала фото в Instagram, на котором можно рассмотреть татуировку в виде птицы на её левой руке. Скрытый смысл рисунка объяснила психолог Наталья Малышева.

Специалист рассказала, что татуировки делают по нескольким причинам. Молодые люди склонны делать тату ради моды и красоты. А люди за 30 обычно делают тату ради самоутверждения. И по рисунку, который они выбирают, можно узнать об их внутренних проблемах.

"Птица - свобода во всём! Наталья отметает систему с её порядками и законами. Она устала выполнять, слушать распоряжения. Человек хочет свободы и независимости!", - объяснила Наталья Малышева в интервью Nation News.

Психолог предполагает, что в жизни Натальи Поклонской наступил переломный момент. Наталья Малышева предложила внимательнее присмотреться к переменам в жизни экс-прокурора Крыма.

Фото: скриншот Instagram/nv_poklonskaya