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"Поклонская устала выполнять и слушать распоряжения": Психолог о татуировке экс-прокурора Крыма
16 июля 2020, 02:00 • 50 • Политика
Психолог раскрыла смысл татуировки на руке Поклонской. "Птица - свобода во всём! Наталья отметает систему с её порядками и законами. Она устала выполнять, слушать распоряжения", - комментирует выбор рисунка на теле специалист.
Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала фото в Instagram, на котором можно рассмотреть татуировку в виде птицы на её левой руке. Скрытый смысл рисунка объяснила психолог Наталья Малышева.
Специалист рассказала, что татуировки делают по нескольким причинам. Молодые люди склонны делать тату ради моды и красоты. А люди за 30 обычно делают тату ради самоутверждения. И по рисунку, который они выбирают, можно узнать об их внутренних проблемах.
Психолог предполагает, что в жизни Натальи Поклонской наступил переломный момент. Наталья Малышева предложила внимательнее присмотреться к переменам в жизни экс-прокурора Крыма.
Фото: скриншот Instagram/nv_poklonskaya
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