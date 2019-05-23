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"Покиньте Крым, освободите моряков": НАТО обратилось к России с очередным призывом

23 мая 2019, 07:09  •  73 • В мире
Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич обратился к России с призвом "покинуть Крым", а также вернуть на Украину моряков, задержанных в ходе "керченской провокации" осенью 2018 года.
Свою речь Пич произнес во время заседания генеральных штабов стран, входящих в НАТО.
"Просто, чтобы было понятно - Альянс не признает и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины", - цитирует заявление военного чина УНИАН.
Помимо этого Пич вспомнил об украинских моряках, которые были задержаны в прошлом году во время провокационной попытки прорваться через Керченский залив в Азовское море. Она также потребовал их освобождения и возвращения Украине трех ее кораблей.
Напомним, 20 мая новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ввести новые санкции против России, заявив о том, что Киев не может самостоятельно бороться с "российской агрессией".
Таким образом он поддержал антироссийский курс Соединенных Штатов. Об этом политик заявил на встрече с представителями администрации главы США Дональда Трампа и американскими конгрессменами.

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