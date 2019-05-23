"Покиньте Крым, освободите моряков": НАТО обратилось к России с очередным призывом

Свою речь Пич произнес во время заседания генеральных штабов стран, входящих в НАТО.

"Просто, чтобы было понятно - Альянс не признает и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины", - цитирует заявление военного чина УНИАН.

Помимо этого Пич вспомнил об украинских моряках, которые были задержаны в прошлом году во время провокационной попытки прорваться через Керченский залив в Азовское море. Она также потребовал их освобождения и возвращения Украине трех ее кораблей.

Напомним, 20 мая новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ввести новые санкции против России, заявив о том, что Киев не может самостоятельно бороться с "российской агрессией".

Таким образом он поддержал антироссийский курс Соединенных Штатов. Об этом политик заявил на встрече с представителями администрации главы США Дональда Трампа и американскими конгрессменами.