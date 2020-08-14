"Похоже, власть сдаёт назад": Коц указал на ключевой поворот в белорусском майдане

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц прокомментировал на своём Telegram-канале Kotsnews недавнее заявление главы совета Белоруссии Натальи Кочановой.

Ранее она обратилась к гражданам, сообщив решение лидера республики Александра Лукашенко в отношении жителей, задержанных в ходе беспорядков.

Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, - передала председатель совета страны.

Она заметила, что уже началась активная деятельность в этом направлении. Так, на момент вечера 13 августа на свободу отпустили свыше тысячи граждан.

При этом их обязали не принимать участия в незаконных акциях. Всех ранее задержанных жителей моложе 18 лет между тем уже передали родителям, добавила Кочанова.