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"Похоже, власть сдаёт назад": Коц указал на ключевой поворот в белорусском майдане

14 августа 2020, 10:15  •  127 • Политика
Военкор Александр Коц указал на ключевой поворот в белорусском майдане. Он обратил внимание на заявление властей республики по поводу инициированного Александром Лукашенко разбирательства по всем фактам задержаний в ходе беспорядков. "Похоже, власть сдаёт назад", - оценил ситуацию журналист.
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц прокомментировал на своём Telegram-канале Kotsnews недавнее заявление главы совета Белоруссии Натальи Кочановой.
Ранее она обратилась к гражданам, сообщив решение лидера республики Александра Лукашенко в отношении жителей, задержанных в ходе беспорядков.
Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, - передала председатель совета страны.
Она заметила, что уже началась активная деятельность в этом направлении. Так, на момент вечера 13 августа на свободу отпустили свыше тысячи граждан.
При этом их обязали не принимать участия в незаконных акциях. Всех ранее задержанных жителей моложе 18 лет между тем уже передали родителям, добавила Кочанова.
Похоже, власть сдаёт назад, - оценил ситуацию Коц.

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