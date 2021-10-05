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"Похоже, Украине не нравится": Читатели Express подшутили над угрозами Витренко

05 октября 2021, 00:40  •  162 • В мире
Заявления главы "Нафтогаза" о новом газовом хабе вызвали у читателей Express только смех. Пользователи отмечают, что Киеву не нравится ни северный транзит, ни южный.
На Украине продолжают негодовать из-за "Северного потока-2". В беседе с британским изданием Express глава "Нафтогаза" Юрий Витренко выдал угрожающий прогноз для ЕС. По его словам, новый газовый хаб несет раскол в единство европейцев. По его мнению, из-за топливного кризиса страны еврозоны начнут по одиночке заключать, как Венгрия, контракты с Москвой.
В этом украинский представитель и видит угрозу.
Впрочем, его предостережение у обывателей вызвало иронию. Так, читатели Express подшутили над угрозами Витренко, отмечая, что Киеву не нравился и "Южный поток".
"Ну вы посмотрите, снова вытащили российское пугало. Говорит Юрий Витренко, руководитель украинского энергетического гиганта "Нафтогаз". <…> Вряд ли это неангажированный конкурент",— заметил Durham Lad.
"Похоже, Украине не нравится "Северный поток", — сыронизировал MountErebus.
"Мне просто интересно, какое из этих утверждений верно? А. Для Джо Байдена Америка прежде всего. Б. Для Макрона Франция прежде всего. В. Для Бориса Джонсона Британия прежде всего. Г. Для Путина Россия прежде всего. Ответив на этот вопрос, спросите себя, хотите ли вы, чтобы ваш лидер на 100% был за свою страну и за своих граждан", — подытожил Mud Guru.

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