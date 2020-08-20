"Похоже, течёт, и не по-детски!": Срыв операции СБУ довёл украинского радикала до истерики

Напомним, в России семь человек задержаны за попытку выкрасть одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Спецоперацию по пресечению действий злоумышленников провели сотрудники ФСБ. А организовали похищение спецслужбы Украины, пояснили в центре общественных связей.

Лидер народного ополчения находился в России. Насильственным путём его планировали перевезти на территорию Украины. Как добавили в ФСБ, жертва планируемого похищения принимала "активное участие в боевых действиях против ВСУ". Представители ФСБ добавляют, что в подготовке похищения замешаны граждане России. А именно Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Мороз Е.А. и Долгов В.В., которые задержаны. Называются и имена украинских кураторов. Действия российских граждан координировали Андрей Байдала и Игорь Мищенко - оба являются гражданами Украины.

Комментируя ситуацию, Игорь Мосийчук не смог сдержать своего гнева.

"Господа украинская разведка и контрразведка! Вам не кажется, что в последнее время слишком много проколов в ''конторе" и на ''острове"?!" - возмутился он.

"Похоже, течёт, и не по-детски!" - написал он на своей странице в Facebook.

При этом Мосийчук отметил, что уже "давным-давно говорил" о том, что "среди силовиков, а может, и выше работает "крыса"!".