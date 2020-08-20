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"Похоже, течёт, и не по-детски!": Срыв операции СБУ довёл украинского радикала до истерики

20 августа 2020, 15:40  •  93 • Политика
Срыв спецоперации СБУ в Москве довёл украинского радикала Игоря Мосийчука до истерики. "Похоже, течёт, и не по-детски!" - разразился он гневной тирадой в адрес украинских силовиков.
Напомним, в России семь человек задержаны за попытку выкрасть одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Спецоперацию по пресечению действий злоумышленников провели сотрудники ФСБ. А организовали похищение спецслужбы Украины, пояснили в центре общественных связей.
Лидер народного ополчения находился в России. Насильственным путём его планировали перевезти на территорию Украины. Как добавили в ФСБ, жертва планируемого похищения принимала "активное участие в боевых действиях против ВСУ". Представители ФСБ добавляют, что в подготовке похищения замешаны граждане России. А именно Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Мороз Е.А. и Долгов В.В., которые задержаны. Называются и имена украинских кураторов. Действия российских граждан координировали Андрей Байдала и Игорь Мищенко - оба являются гражданами Украины.
Комментируя ситуацию, Игорь Мосийчук не смог сдержать своего гнева.
"Господа украинская разведка и контрразведка! Вам не кажется, что в последнее время слишком много проколов в ''конторе" и на ''острове"?!" - возмутился он.
"Похоже, течёт, и не по-детски!" - написал он на своей странице в Facebook.
При этом Мосийчук отметил, что уже "давным-давно говорил" о том, что "среди силовиков, а может, и выше работает "крыса"!".

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