Глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек обратился к Западу на фоне проводимой последние годы политики. "Похоже, Россия попросту устала…", - отметил он.

По словам Плацтека, неконструктивная политика Запада уже утомила терпеливую Россию.

"Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов", - сказал он в интервью Berliner Zeitung.

Он отметил, что страны Запада в политическом плане бесконечно "грозят России пальцем", "потому что, как нам кажется, все знаем лучше нее, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным". Говоря об этом, он напомнил о речи главы МИД России Сергея Лаврова на ноябрьском форуме "Потсдамские встречи". Тогда российский дипломат отметил усиление курса на сдерживание России со стороны Германии, а также деградацию отношений между ЕС и Москвой. При этом Лавров подчеркнул, что Россия всё еще заинтересована в восстановлении взаимоуважительных отношений с Германией.

Поводя итог, Плацтек отметил, что, пропагандируя правильные ценности Западу не мешало бы придерживаться их в реальности, а не только в обвинительных речах в адрес России.