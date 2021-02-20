Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии ...
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
Россия всё же «напала» на ВСУ откуда не ждали
Главная / Политика

"Похоже, Россия попросту устала…": Немецкий политик обратился к Западу

20 февраля 2021, 09:25  •  216 • Политика
Глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек обратился к Западу на фоне проводимой последние годы политики. "Похоже, Россия попросту устала…", - отметил он.
По словам Плацтека, неконструктивная политика Запада уже утомила терпеливую Россию.
"Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов", - сказал он в интервью Berliner Zeitung.
Он отметил, что страны Запада в политическом плане бесконечно "грозят России пальцем", "потому что, как нам кажется, все знаем лучше нее, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным". Говоря об этом, он напомнил о речи главы МИД России Сергея Лаврова на ноябрьском форуме "Потсдамские встречи". Тогда российский дипломат отметил усиление курса на сдерживание России со стороны Германии, а также деградацию отношений между ЕС и Москвой. При этом Лавров подчеркнул, что Россия всё еще заинтересована в восстановлении взаимоуважительных отношений с Германией.
Поводя итог, Плацтек отметил, что, пропагандируя правильные ценности Западу не мешало бы придерживаться их в реальности, а не только в обвинительных речах в адрес России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



216
Источник
Похожие новости
20 февраля 2021, 00:15
Медведчук решил отомстить Зеленскому за введенные санкции
20 февраля 2021, 00:15
"Это необходимое условие для мира в Европе": Макрон рассказал, как быть с Россией
20 февраля 2021, 00:15
"А потом сказали: "Давайте подождём". Лавров рассказал, кто лишил Россию безвиза с ЕС
20 февраля 2021, 00:15
"Путин уже трясётся": Читатели The Times съязвили над решением ЕСПЧ
20 февраля 2021, 02:05
Украина готовит наступление на Донбасс весной. Вассерман рассказал, кто стоит за Киевом
20 февраля 2021, 00:15
"НАТО должна защищать мир от России и Китая": Заявление Столтенберга возмутило даже Пекин
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2021, 10:40
"Вопрос жизни и смерти": на Украине забились в истерике из-за "Северного потока - 2"
14 февраля 2021, 19:20
Украинские солдаты погибли в Донбассе
14 февраля 2021, 03:45
Первые результаты запрета на Украине русского языка
17 февраля 2021, 11:45
В моче Владимира Зеленского блогер Анатолий Шарий обнаружил следы «марихуаны и метадона»
14 февраля 2021, 20:15
"Унизил нас и выставил на посмешище": ЕС обиделся на Лаврова (Обзор ИноСми)
15 февраля 2021, 10:36
Европа уже неделю в растерянном бешенстве, а Россия продолжает подливать "масла в огонь"
14 февраля 2021, 12:00
В Крыму нашлось не менее десятка государственных дворцов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.