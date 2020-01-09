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"Похоже, отступили": Дональд Трамп сделал парадоксальное заявление после атаки Ирана на базы США

09 января 2020, 10:24  •  159 • В мире
Президент США Дональд Трамп долго не комментировал удар Ирана по военным базам США. Официальное обращение было назначено на 19:00 по московскому времени. Почти полчаса Трамп не выходил к собравшимся. А затем заявил, что никто из американских военных не пострадал, а "Иран, похоже, отступил".
Президент Дональд Трамп наконец сделал официальное заявление после ночной атаки Ирана на базы США. Таким был ответ иранских военных на убийство генерала Сулеймани. Утром президент США написал в Twitter, что "всё хорошо". Официальное заявление было назначено на 19:00, но задержалось еще на полчаса.
Затем Трамп заявил собравшимся, что ни один американский военный не пострадал: система раннего предупреждения сработала хорошо, передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Трамп также сказал, что пока он президент США, Ирану "никогда не будет позволено" иметь ядерное оружие. Трамп потребовал, чтобы Иран "отказался от ядерных амбиций" и "прекратил поддержку терроризма". Америка считает, что Европа, Россия и Китай должны "отказаться от ядерной сделки с Ираном". США обещают новые "мощные" санкции в ответ на атаку Ирана. Также Трамп сделал парадоксальное заявление: "Похоже, Иран отступил, это хорошо".
До выступления эксперты комментировали СМИ, что Трамп, скорее всего, настроен на диалог с Ираном, несмотря на эскалацию конфликта. В результате Трамп не сказал ни о каких военных мерах против страны. Президент США посчитал, что экономические санкции - лучшее оружие.
Обострение конфликта произошло после убийства иранского генерала Сулеймани, который погиб во время ракетного удара американцев. В ответ иранские военные атаковали базы США. До этого президент Дональд Трамп говорил: если пострадают граждане Америки, он готов нанести удары по 52 объектам в Иране, в том числе и культурным.

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