"Похоже, отступили": Дональд Трамп сделал парадоксальное заявление после атаки Ирана на базы США

Президент Дональд Трамп наконец сделал официальное заявление после ночной атаки Ирана на базы США. Таким был ответ иранских военных на убийство генерала Сулеймани. Утром президент США написал в Twitter, что "всё хорошо". Официальное заявление было назначено на 19:00, но задержалось еще на полчаса.

Затем Трамп заявил собравшимся, что ни один американский военный не пострадал: система раннего предупреждения сработала хорошо, передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Трамп также сказал, что пока он президент США, Ирану "никогда не будет позволено" иметь ядерное оружие. Трамп потребовал, чтобы Иран "отказался от ядерных амбиций" и "прекратил поддержку терроризма". Америка считает, что Европа, Россия и Китай должны "отказаться от ядерной сделки с Ираном". США обещают новые "мощные" санкции в ответ на атаку Ирана. Также Трамп сделал парадоксальное заявление: "Похоже, Иран отступил, это хорошо".

До выступления эксперты комментировали СМИ, что Трамп, скорее всего, настроен на диалог с Ираном, несмотря на эскалацию конфликта. В результате Трамп не сказал ни о каких военных мерах против страны. Президент США посчитал, что экономические санкции - лучшее оружие.

Обострение конфликта произошло после убийства иранского генерала Сулеймани, который погиб во время ракетного удара американцев. В ответ иранские военные атаковали базы США. До этого президент Дональд Трамп говорил: если пострадают граждане Америки, он готов нанести удары по 52 объектам в Иране, в том числе и культурным.