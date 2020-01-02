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"Похоже, он проклял весь её род": Папа римский ударил женщину. В Twitter не удержались от острот
02 января 2020, 15:54 • 51 • В мире
Кадры, на которых папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме 1 января облетели все СМИ и соцсети. В Twitter не удержались от иронии, отметив, что у понтифика был такой взгляд, как будто он "проклял весь её род". Сам папа римский позже принёс публичные извинения, признавшись, что дал волю эмоциям.
Видеоролик с папой римским Франциском, бьющим по рукам женщину во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме, стал вирусным и уже разобран в соцсетях на мемы.
На кадрах запечатлено, как женщина потянулась из-за заграждения в попытке схватить понтифика за руку, когда он проходил мимо. Папа римский отреагировал резко - несколько раз он ударил женщину по рукам.
После того как инцидент получил широкий общественный резонанс, понтифик извинился за свой поступок.
"Терпение - это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", - объяснился он, обращаясь с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года.
"Вы только посмотрите на его выражение лица! Похоже, он проклял весь её род", - пишет @aonyxlutra.
"Папа римский бьёт женщин (и может быть, детей), потому что он красавчик и они точно не могут сдачи дать", - шутит @alohaphoenix.
"Статистика на 1 января: 3 человека поздравили с Новым годом, 48 человек прислали видео, где папа римский ударил женщину. Спасибо, ребят", - иронизирует @ToniaGrigoreva.
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