"Похоже, он проклял весь её род": Папа римский ударил женщину. В Twitter не удержались от острот

Видеоролик с папой римским Франциском, бьющим по рукам женщину во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме, стал вирусным и уже разобран в соцсетях на мемы.

На кадрах запечатлено, как женщина потянулась из-за заграждения в попытке схватить понтифика за руку, когда он проходил мимо. Папа римский отреагировал резко - несколько раз он ударил женщину по рукам.

После того как инцидент получил широкий общественный резонанс, понтифик извинился за свой поступок.

"Терпение - это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", - объяснился он, обращаясь с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года.

"Вы только посмотрите на его выражение лица! Похоже, он проклял весь её род", - пишет @aonyxlutra.

"Папа римский бьёт женщин (и может быть, детей), потому что он красавчик и они точно не могут сдачи дать", - шутит @alohaphoenix.

"Статистика на 1 января: 3 человека поздравили с Новым годом, 48 человек прислали видео, где папа римский ударил женщину. Спасибо, ребят", - иронизирует @ToniaGrigoreva.