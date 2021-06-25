"Похоже, он начинает прозревать": Лукашенко сделал важное признание о Церкви

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал важное признание о Православной Церкви в своей стране. "Похоже, он начинает прозревать", - считает руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков.

Таким образом он прокомментировал заявление Лукашенко о Православии в Белоруссии. Во время встречи с духовенством в Жировичском мужском монастыре Лукашенко сказал, что на фоне пандемии коронавируса Белоруссию пытались расшатать и сломать. А в частности, сломать Православие в стране.

Лукашенко отметил, что противники Белоруссии идут проверенным путем, желая объявить автокефалию Белорусской Православной Церкви.

"Письма пошли в Константинополь, к нашему Патриарху (он об этом мне говорил), да и тут мы уже видим этот разворот", — сказал Лукашенко.

По мнению Михаила Тюренкова, своими словами о попытках "сломать Православие в Белоруссии" Лукашенко "сделал принципиально важное признание".

"Похоже, он начинает прозревать и осознавать, что "наши западные партнёры" борются не с ним лично и его властью в одной из постсоветских республик, но с Русской Церковью, являющейся частью Церкви Христовой и основой исторической России. Без Русской Церкви никогда бы не было Святой Руси, колыбели триединого русского народа, ныне искусственно разделённого на "русских, украинцев и белорусов", - отметил эксперт.

По мнению Тюренкова, принципиально важным является и то, что белорусский президент "неоднократно повторил "наш Патриарх", говоря о Предстоятеле Русской Православной Церкви, а также упомянул термин "автокефалия".

"Действительно, опыт украинской автокефализации, создания лжецеркви ПЦУ, является лишь одним из первых шагов по разрушению не только нашего церковного единства, но и вообще канонического Православия.

И также упомянутый Лукашенко Константинопольский патриархат уже сделал шаг в белорусском направлении, в 2018 году заявив о том, что земли Западной Руси (в т. ч. современной Белоруссии) якобы являются "канонической территорией" Фанара. Того самого Фанара, который стремительно отдаляется от Православия в сторону своего рода "протестантизма восточного обряда", а возможно и к новой унии с Римско-католической церковью, также стремительно подвергающейся либерализации и протестантизации", - отмечает он.

Эксперт подчеркнул, что конечным же итогом этого процесса должно стать то, "что мы прекрасно видим на примере ключевых западных протестантских деноминаций: лютеранства и англиканства". Он напомнил о том, что и те, и другие за последнее столетие совершили самую настоящую антихристианскую эволюцию, "ярчайшим символом которой является "рукоположение" в "священный" (и даже "епископский") сан женщин (включая открытых лесбиянок) и "венчание" извращенских однополых союзов".

"Да, сегодня этого пока нет ни в Римско-католической, ни в Константинопольской церквах, но вектор уже задан. И если Русское Православие, неотъемлемой частью которого является Белорусский экзархат нашей Церкви, сегодня устоит, это будет примером всему Православному миру.

Залогом же того, что православный Белорусский фронт держится и даже переходит в контрнаступление, является то, что в прошлом году Патриаршим экзархом всея Белоруссии, митрополитом Минским и Заславским стал владыка Вениамин (Тупеко), истинный молитвенник и исповедник, твёрдо держащийся святоотеческого Православия и верный церковному единству. Уроженец Белоруссии, он не отделяет её от исторической Руси, а в своих церковно-исторических трудах исследует жизнь и служение священномученика Иоанна Восторгова, одного из лидеров православно-патриотического монархического движения в Российской Империи начала XX века.

И то, что в течение последних месяцев в Белорусском экзархате уже началась серьёзная "чистка кадров", увольнений с высоких иерархических должностей русофобствующих сторонников автокефализации и белорусизации богослужений (притом, что в полностью русскоязычной Белоруссии нет ни единого населённого пункта, где хотя бы четверть населения говорила на белорусском языке), также обнадёживает", - отметил Тюренков.

Он также добавил, что не является секретом то, что в прошлом году попытки прозападных мятежей в городах Белоруссии были поддержаны частью православного духовенства, "часть из которых даже публично исполняли псевдоправославный гимн белорусских коллаборационистов "Магутны Божа".

"Хочется надеяться, что эта композиция, как и бело-красно-белый флаг будут признаны символами нацистской пропаганды. И хочется пожелать в этом деле светским и духовным властям Белоруссии Божией помощи, твёрдой воли, сил и бескомпромиссности", - подытожил эксперт.