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"Похоже на то, что было в Косово": Азербайджанские военные со смехом громят армянские кладбища
26 ноября 2020, 18:00 • 168 • Политика
Азербайджанские военные начали устраивать погромы на армянских кладбищах в Карабахе. Военный корреспондент Александр Коц отметил, что похожую картину он наблюдал в Косово, когда озлобленные войной люди разоряли кладбища и святыни на захваченной территории.
В Сети появились видеоролики, снятые азербайджанскими военными, на которых их товарищи занимаются вандализмом на армянском кладбище в Карабахе. На кадрах можно увидеть, как два солдата ломают ногами надгробную плиту под смех оператора. В другом ролике военный разбивает остатки уже поваленной плиты.
Отметим, что на днях появились сообщения о том, что бегущие из Карабаха армяне сжигают свои дома и выкапывают гробы с похороненными родственниками, чтобы увезти их прах с собой. Так, например, поступили жители села Карвачара, которое по условиям трёхстороннего соглашения перешло под контроль Азербайджана. Они признались: "Мы не знаем, что азербайджанцы сделают с могилами".
Война в Карабахе закончилась в начале ноября. Россия, Армения и Азербайджан подписали трёхстороннее соглашение, согласно которому Ереван уступил часть территорий Баку, а Москва ввела в регион миротворцев для предотвращения возобновления боевых действий.
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