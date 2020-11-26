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"Похоже на то, что было в Косово": Азербайджанские военные со смехом громят армянские кладбища

26 ноября 2020, 18:00  •  168 • Политика
Азербайджанские военные начали устраивать погромы на армянских кладбищах в Карабахе. Военный корреспондент Александр Коц отметил, что похожую картину он наблюдал в Косово, когда озлобленные войной люди разоряли кладбища и святыни на захваченной территории.
В Сети появились видеоролики, снятые азербайджанскими военными, на которых их товарищи занимаются вандализмом на армянском кладбище в Карабахе. На кадрах можно увидеть, как два солдата ломают ногами надгробную плиту под смех оператора. В другом ролике военный разбивает остатки уже поваленной плиты.
Похоже на то, что я видел в Косово. Разорённые сербские кладбища и поруганные разрушенные христианские святыни. Интересно, они потом этими кадрами перед родными хвастаются? - пишет в Telegram военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.
Отметим, что на днях появились сообщения о том, что бегущие из Карабаха армяне сжигают свои дома и выкапывают гробы с похороненными родственниками, чтобы увезти их прах с собой. Так, например, поступили жители села Карвачара, которое по условиям трёхстороннего соглашения перешло под контроль Азербайджана. Они признались: "Мы не знаем, что азербайджанцы сделают с могилами".
Война в Карабахе закончилась в начале ноября. Россия, Армения и Азербайджан подписали трёхстороннее соглашение, согласно которому Ереван уступил часть территорий Баку, а Москва ввела в регион миротворцев для предотвращения возобновления боевых действий.

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