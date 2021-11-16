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"Похоже на социальную фантастику": Постпред России в ЕС о "сюрреализме" на границе с Польшей

16 ноября 2021, 22:20  •  81 • Политика
Происходящее на белорусско-польской границе не делает чести ни Польше, ни ЕС, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. "Всё бы это смотрелось как элементы социальной фантастики, если бы не реальные люди, которые страдают и даже, некоторые, погибают там…" - добавил он.
Кризис на границе с Польшей должен был сплотить ЕС и купировать проблему с беженцами, но этого не произошло. И это не делает чести ни Польше, ни ЕС, прокомментировал ситуацию постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Речь идёт о нескольких тысячах мигрантов с Ближнего Востока, застрявших на границе между Польшей и Белоруссией и стремящихся попасть в ЕС. Польские пограничники встречают их колючей проволокой, водомётами и химикатами.
Всё бы это смотрелось как элементы социальной фантастики, если бы не реальные люди, которые страдают и даже, некоторые, погибают там…
- оценил дипломат ситуацию на польско-белорусской границе в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что происходящее приобретает черты сюрреализма.
Напомним, что Польша и страны Балтии жёстко пресекают любые попытки мигрантов прорваться через границу. При этом ЕС обвиняет Белоруссию в разразившемся кризисе с беженцами, снимая с себя всякую ответственность.

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