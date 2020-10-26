Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле ...
Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, п...
"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в в...
Главная / Политика

"Похоже, КВНщики пролетают": Политолог расшифровал итоги выборов на Украине

26 октября 2020, 13:50  •  341 • Политика
Политолог Владимир Корнилов в своём Twitter расшифровал предварительные итоги выборов на Украине, обратив внимание на результаты в Одессе. "Похоже, КВНщики пролетают", - сделал вывод эксперт.
Корнилов обратил внимание, что в Одессе, если верить данным exit poll, "джентльмен" Филимонов не прошёл во второй тур. Хотя за него лично приезжал агитировать президент Украины Владимир Зеленский.
"И в Одессе, похоже, КВНщики пролетают", - иронично заметил Корнилов.
К слову, первое место, согласно предварительным итогам голосования, занимает Геннадий Труханов с результатом 34,4%. На втором - Николай Скорик (17,93%) и только на третьем - Филимонов, набравший всего 13,75% голосов.
"Зеленский специально ставил слабого. А Одессу он продал заранее", - предположил в комментариях @chebychegevara.
"Толян всё уже объяснил, Фил - технический кандидат, чтобы создать видимость борьбы, а победу отдать Трухе. Договорняк", - поддержал его пользователь под ником @kHJhKORMpK2q5Pl.
"Ещё и 13% мразоты. Клоуны и свинота очень большой процент выдали в этот раз, если вместе считать. Труханов тоже мутный, уже недалеко от них идеологически", - прокомментировал @CSyNZCHwQhOTvUV.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



341
Источник
Похожие новости
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
26 октября 2020, 03:45
Вассерман описал план уничтожения Белоруссии
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обвинения
26 октября 2020, 01:55
"Нервы сдают?": На протестах в Минске начались столкновения с силовиками
26 октября 2020, 00:05
Союз Киева и Анкары перевернули с ног на голову: Крым перейдёт под суверенитет Турции
26 октября 2020, 10:10
Дайте ещё недельку: План свержения Лукашенко сорвался
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура&...
26 октября 2020, 03:45
Вассерман описал план уничтожения Белоруссии
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обв...
26 октября 2020, 01:55
"Нервы сдают?": На протестах в Минске начались столкновения с силовиками
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 октября 2020, 00:55
Россия не позволит Зеленскому сжечь дотла Украину – Червоненко
21 октября 2020, 00:55
В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"
20 октября 2020, 02:00
"Купите палку Бандеры!": Как на Украине декоммунизировали колбасу
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
25 октября 2020, 14:55
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зародился хронический страх
25 октября 2020, 13:05
Навальный разоблачил себя одной чашкой чая: "Инсулин, коллеги!"
20 октября 2020, 11:10
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.