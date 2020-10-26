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"Похоже, КВНщики пролетают": Политолог расшифровал итоги выборов на Украине
26 октября 2020, 13:50 • 341 • Политика
Политолог Владимир Корнилов в своём Twitter расшифровал предварительные итоги выборов на Украине, обратив внимание на результаты в Одессе. "Похоже, КВНщики пролетают", - сделал вывод эксперт.
Корнилов обратил внимание, что в Одессе, если верить данным exit poll, "джентльмен" Филимонов не прошёл во второй тур. Хотя за него лично приезжал агитировать президент Украины Владимир Зеленский.
"И в Одессе, похоже, КВНщики пролетают", - иронично заметил Корнилов.
К слову, первое место, согласно предварительным итогам голосования, занимает Геннадий Труханов с результатом 34,4%. На втором - Николай Скорик (17,93%) и только на третьем - Филимонов, набравший всего 13,75% голосов.
"Зеленский специально ставил слабого. А Одессу он продал заранее", - предположил в комментариях @chebychegevara.
"Толян всё уже объяснил, Фил - технический кандидат, чтобы создать видимость борьбы, а победу отдать Трухе. Договорняк", - поддержал его пользователь под ником @kHJhKORMpK2q5Pl.
"Ещё и 13% мразоты. Клоуны и свинота очень большой процент выдали в этот раз, если вместе считать. Труханов тоже мутный, уже недалеко от них идеологически", - прокомментировал @CSyNZCHwQhOTvUV.
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