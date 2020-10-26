"Похоже, КВНщики пролетают": Политолог расшифровал итоги выборов на Украине

Корнилов обратил внимание, что в Одессе, если верить данным exit poll, "джентльмен" Филимонов не прошёл во второй тур. Хотя за него лично приезжал агитировать президент Украины Владимир Зеленский.

"И в Одессе, похоже, КВНщики пролетают", - иронично заметил Корнилов.

К слову, первое место, согласно предварительным итогам голосования, занимает Геннадий Труханов с результатом 34,4%. На втором - Николай Скорик (17,93%) и только на третьем - Филимонов, набравший всего 13,75% голосов.

"Зеленский специально ставил слабого. А Одессу он продал заранее", - предположил в комментариях @chebychegevara.

"Толян всё уже объяснил, Фил - технический кандидат, чтобы создать видимость борьбы, а победу отдать Трухе. Договорняк", - поддержал его пользователь под ником @kHJhKORMpK2q5Pl.

"Ещё и 13% мразоты. Клоуны и свинота очень большой процент выдали в этот раз, если вместе считать. Труханов тоже мутный, уже недалеко от них идеологически", - прокомментировал @CSyNZCHwQhOTvUV.