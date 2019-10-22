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"Похоже, ей нравится Путин": В Швеции сажают в обезьянник инакомыслящих. Репрессии по-скандинавски

22 октября 2019, 08:54  •  145 • В мире
Шведская полиция достигла новых успехов в борьбе с экстремизмом: правоохранители задержали в стокгольмском аэропорту Арланда доктора лингвистики, блогера Биляну Мартиновски. Поводом стали подозрения левой активистки в том, что ей, "похоже, нравится Путин".
Для этого использовали шесть полицейских, которые отобрали у двух её попутчиков смартфоны, удалив с них видеозаписи её задержания.
Биляна Мартиновски прилетела на родину с отдыха в Египте, не ожидая такого приёма. Как выяснилось, стокгольмская полиция разыскивала её у родственников и знакомых.
При задержании ей не дали позвонить адвокату, посадили в полицейский автобус и увезли на допрос. По словам Мартиновски, полицейские обыскивали её так, "как будто я была мёртвым телом", в том числе грудь.
В полиции ей пришлось дожидаться допроса несколько часов. После этого допрос начался в полночь на 17 октября, причём сначала один из следователей взял у Биляны пробу ДНК, показав разрешение на это прокурора. Следователи объяснили блогеру, что она обвиняется "в клевете на Кайсу Клейн".
Как пишет EADaily, Кайса Клейн является левой активисткой, обидевшейся на Биляну за её критику миграционной политики правительства Швеции. При этом Клейн активно доносит в полицию на Мартиновски, обвиняя её даже в предполагаемых симпатиях к Путину.
"Посмотрите на её профиль в "Твиттере". Я приложила копии картинок оттуда… Да, это крайне правые взгляды, альтернативно-правые и т.п. … единственная вещь которая ей, похоже, нравится - это Путин. Возможно, Трамп. Её дело уже в полиции Стокгольма, в департаменте преступлений против демократии и из-за ненависти (democracy- and hate-crime section)", - пишет Клейн в письме в полицию.

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