"Похоронивший" президента Татарстана теперь стал "экспертом" по Венесуэле: в Сети напомнили о пунктах биографии автора "Новой газеты"

"В Венесуэлу из России транзитом через Дубай и Марокко прилетел грузовой Boeing. И у Мадуро внезапно появилось много денег", - написал спецкор "Новой газеты" Ирек Муртазин в очередном материале. В Сети напомнили пунктах биографии автора "Новой...", удивившись, что "похоронивший" президента Татарстана теперь стал "экспертом" по "золотым рейсам" в Венесуэлу".

В среду, 30 января в аэропорту Каракаса сел грузовой Boeing 757. Из Москвы он вылетел в 4:50 накануне, во вторник, 29 января. Сначала из Внуково самолет следовал в Арабские Эмираты, а затем совершил посадку в Дубае. После отправился в Венесуэлу. Так вот в Дубае самолет встречали "инкассаторские броневики Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов". Встречали не из гостеприимства, а чтобы сгрузить... золото.

Драгоценный металл сгрузили, а обратно - в броневики, значит, закинули деньги. Дальше этот самолет с золотом отправился в Венесуэлу. По версии спецкора, Россия отправила в Каракас венесуэльское золото. Примерно такая картина мира складывается в голове спецкора "Новой Газеты" Ирека Муртазина. Все бы ничего, для "Новой..." это вполне типично - публиковать данные со ссылкой на неназванные источники. Однако интересна личность самого Муртазина. О событиях жизни спецкора уже напоминают в соцсетях.

"Смотрите, какие дела: "похоронивший" президента Татарстана теперь стал "экспертом" по "золотым рейсам" в Венесуэлу", - напоминает @letavitsa.

Действительно, Ирек Муртазин известен своим заявлением о смерти первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Сегодня Шаймиев - госсоветник Республики Татарстан, жив и по сей день. А Ирек Муртазин был осужден за клевету. Свой срок отбыл. А в 2016 году пытался пробовать себя в роли политика, однако с предвыборной гонки был снят. Как раз из-за судимости. Он просто не указал ее при оформлении бумаг. Кстати, в феврале 2017 года рядом журналистов, в числе которых были Анатолий Шарий Владимир Соловьёв, был уличён в распространении фейковой информации относительно обстоятельств гибели одного из командиров вооружённых сил ДНР — Михаила Толстых (позывной "Гиви"). Что у нас сегодня? Заявления Муртазина со ссылкой на собственные неназванные источники о доставке "золота" в Венесуэлу.

Кстати, с "Новой газетой" Муртазин сотрудничает с 2011 года. А полный его материал о Венесуэле доступен по следующей ссылке.