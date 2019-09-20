Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Козырь Кремля": Детектив, заявивший о доказательствах по делу МН17, п...
"Глупые амбиции без должной амуниции": Пушков рифмой укорил зарвавшего...
Лавров заявил о необратимой трансформации мирового порядка
«Они не могут вернуться»: пограничники увезли якутских оленеводов за сотни килом...
Главная / В мире

"Похороните меня на Украине": Микки Рурка впечатлили рассказы о маленьком сельском погосте

20 сентября 2019, 03:24  •  41 • В мире
Голливудский киноактер, звезда "9 ½ недель" и еще многих других культовых фильмов Микки Рурк мечтает найти "последний приют" на небольшом сельском погосте на западе Украины. Правда, пока о смерти ему думать рано – впереди еще немало планов.
Об этом актер рассказал в интервью украинскому изданию "Сегодня". О своей любви к славянам Рурк говорил много раз и раньше. Но тут – едва ли не завещание решил составить. А на мысль быть похороненным вдали от родной Америки актера натолкнули рассказы его помощника Дмитрия Корнейчука о небольшом селе Загорцы, что в Хмельницкой области.
"Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", – признается Микки Рурк.
Но пока о смерти 67-летняя звезда не помышляет, есть у него немало других планов. К примеру, он собирается купить себе дом в родном Нью-Йорке, чтобы было где дожить свои последние дни после того, как он уйдет на покой. А пока Рурк снимается в новом фильме, а также пишет сценарий для другой картины. Умирать еще время не настало.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
19 сентября 2019, 20:54
"Такие люди всегда всем мешают": Как Би-би-си встала грудью за убитого в Берлине террориста
19 сентября 2019, 04:39
Италия верит, что Сальвини вернётся
20 сентября 2019, 03:09
«Брюссель не будет возражать»: сможет ли Шотландия добиться независимости от Великобритании и остаться в ЕС
20 сентября 2019, 03:24
Помпео вёл себя геройски… убив репутацию Patriot
19 сентября 2019, 04:39
А заодно похвалил за "смелые действия": Пенс подтвердил Зеленскому встречу с Трампом на Генассамблее ООН
20 сентября 2019, 03:24
"Мы ставим Путина в известность": Генерал ВВС США сообщил о "новой тактике укрощения" Калининграда
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 сентября 2019, 00:09
Испугались русских шпионов? Дания приостановила научный проект Швеции в Гренландии
20 сентября 2019, 01:24
Лавров заявил о необратимой трансформации мирового порядка
20 сентября 2019, 00:09
"Ястреба" заменили на мирную риторику: Эксперт прогнозирует улучшение отнош...
20 сентября 2019, 00:09
Владимир Путин встретился с лидерами техпроектов и компаний НТИ
20 сентября 2019, 00:09
"Имена!" Немецкий следователь поставил опасный ультиматум Нидерландам по МН...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2019, 11:28
"В Незалежной готовится что-то нехорошее!": украинский политолог ОШАРАШИЛ СТУДИЮ!
19 сентября 2019, 17:24
Переговоры России, Украины и ЕС по газу завершились
19 сентября 2019, 04:39
Затягивая "Северный поток – 2", Дания сама встала в очередь за российским газом
19 сентября 2019, 17:24
Новак подводит итоги переговоров с Украиной и ЕС по газу
13 сентября 2019, 05:39
Прикрутить придётся раньше: Киеву пригрозили холодами из-за долгов
18 сентября 2019, 09:09
Почему ВКС России несут потери
14 сентября 2019, 04:24
"У "Газпрома" есть альтернатива": Стало известно, когда поток газа из России по OPAL будет ограничен
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.