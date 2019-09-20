"Похороните меня на Украине": Микки Рурка впечатлили рассказы о маленьком сельском погосте

Об этом актер рассказал в интервью украинскому изданию "Сегодня". О своей любви к славянам Рурк говорил много раз и раньше. Но тут – едва ли не завещание решил составить. А на мысль быть похороненным вдали от родной Америки актера натолкнули рассказы его помощника Дмитрия Корнейчука о небольшом селе Загорцы, что в Хмельницкой области.

"Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", – признается Микки Рурк.

Но пока о смерти 67-летняя звезда не помышляет, есть у него немало других планов. К примеру, он собирается купить себе дом в родном Нью-Йорке, чтобы было где дожить свои последние дни после того, как он уйдет на покой. А пока Рурк снимается в новом фильме, а также пишет сценарий для другой картины. Умирать еще время не настало.