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"Похороните меня на Украине": Микки Рурка впечатлили рассказы о маленьком сельском погосте
20 сентября 2019, 03:24 • 41 • В мире
Голливудский киноактер, звезда "9 ½ недель" и еще многих других культовых фильмов Микки Рурк мечтает найти "последний приют" на небольшом сельском погосте на западе Украины. Правда, пока о смерти ему думать рано – впереди еще немало планов.
Об этом актер рассказал в интервью украинскому изданию "Сегодня". О своей любви к славянам Рурк говорил много раз и раньше. Но тут – едва ли не завещание решил составить. А на мысль быть похороненным вдали от родной Америки актера натолкнули рассказы его помощника Дмитрия Корнейчука о небольшом селе Загорцы, что в Хмельницкой области.
Но пока о смерти 67-летняя звезда не помышляет, есть у него немало других планов. К примеру, он собирается купить себе дом в родном Нью-Йорке, чтобы было где дожить свои последние дни после того, как он уйдет на покой. А пока Рурк снимается в новом фильме, а также пишет сценарий для другой картины. Умирать еще время не настало.
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