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"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на Красной площади
14 декабря 2021, 06:10 • 113 • Политика
Экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, отговаривая его от утопических мыслей о проезде на танках по Красной площади в Москве. Генерал заявил, что не хотел бы вести украинцев на войну, предупреждая о том, что в этом случае будет похоронено пол-Украины.
"Я не хотел бы вести украинский народ на войну ради того, чтобы Россия получила тысячи гробов, а мы похоронили пол-Украины и вообще потеряли Украину как государство", - такое предостережение властям Незалежной экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк высказал в эфире телеканала "Наш".
Он фактически поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и прочими ура-патриотами, бравирующих тем что они, мол, на танках пройдутся по Красной площади и вообще до Урала дойдут.
"Я тоже патриот Украины и понимаю, где опасность, - высказался генерал. - Я хотел бы сохранить Украину как государство, как цветущую страну в будущем".
Вовк заметил также, что скачущих по улицам с флагами и больше ничего не делающих ура-патриотов не признаёт. Да и скептически относится к возможной встрече Зеленского с президентом России на фоне скандальных заявлений в адрес Владимира Путина.
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