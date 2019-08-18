"Похоронил мою и твою Родину": Писатель призвал посадить Горбачева за развал страны и "геноцид русского народа"

Об этом писатель рассказал в своем блоге ЖЖ. Он отметил, что Горбачев в последнее время дал серию интервью, в которых явно гордится своими действиями в свою бытность политиком. Тогда как, по мнению Егорова, гордиться ему совершенно нечем.

"Он же в США убежал. Хотя его уже не раз пытались посадить. (…) Он по-прежнему уверен, что все сделал правильно. "Я бы и сегодня точно так же начал перестройку", - возмущен блогер. Он выразил уверенность в том, что Горбачев не только развалил "великую империю", но и устроил настоящий "геноцид русского народа".

"Звучит неправдоподобно. Тем не менее время пришло", - призывает литератор судить бывшего генсека. Он отмечает, что сейчас - самое удобное для этого время. Причем вместе с Горбачевым должен быть осужден и ныне покойный Борис Ельцин: "Одного судить, пока он еще жив, другого - посмертно. Русские цари и советские генсеки, поколения нашего народа создавали то, что они промотали и разменяли".

Журналист напоминает, что депутатский запрос в прокуратуру по этому поводу уже подавался в 2014 году. "Кстати, все депутаты, которые его подписали, остались в нынешней Думе. Так что с его возобновлением не будет сложностей", - считает Егоров.

Особое возмущение у блогера вызвало то, что в недавнем интервью изданию Der Spiegel Горбачев на вопрос журналиста о том, почему в России многие его не любят, ответил: "Я этого не чувствую. Наоборот, все эти трудные годы я ощущаю поддержку".

"Бывает, человек так окружен подхалимами, что голосу разума сложно пробиться через такую плотную пелену льстивой лжи", - раскрывает причину такого мнения экс-генсека писатель, напоминая, что тот давно живет за границей. "Там, конечно, полно тех, кто верит в то, что Михал Сергеич похоронил Империю Зла. А он похоронил мою и твою Родину", - резюмирует Андрей Егоров.