"Показывают зубы не только России": Норвежцы обеспокоены укреплением США на севере

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен считает усиление военного присутствия США необходимым из-за "российской угрозы". Он ставит американцам и НАТО только одно условие - все учения на территории Норвегии должны проводиться с участием норвежских войск.

Однако эксперты не разделяют воинственности Бакке-Йенсена и говорят о растущей напряжённости в регионе, которую "желательно снизить". Военный консультант Пэр Эрик Солли обратил внимание, что очень часто вместе с США свои военные корабли и самолёты отправляет формально нейтральная Швеция, что не может не вызывать беспокойства.

При этом он подчеркнул, что "США показывают зубы не только России". Американцы усиливают присутствие в Прибалтике, на Аляске, в Тихом океане и в Азии. Таким образом они посылают недвусмысленные сигналы второму своему геополитическому противнику - Китаю, пишет ИноСМИ со ссылкой на норвежское издание NRK.