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"Показывают зубы не только России": Норвежцы обеспокоены укреплением США на севере
14 июля 2020, 17:00 • 22 • Политика
Норвежские чиновники, как обычно, рады "милитаризации" Арктики силами НАТО, однако эксперты весьма обеспокоены укреплением США на северных территориях. Они утверждают, что Соединённые Штаты "показывают зубы не только России".
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен считает усиление военного присутствия США необходимым из-за "российской угрозы". Он ставит американцам и НАТО только одно условие - все учения на территории Норвегии должны проводиться с участием норвежских войск.
Однако эксперты не разделяют воинственности Бакке-Йенсена и говорят о растущей напряжённости в регионе, которую "желательно снизить". Военный консультант Пэр Эрик Солли обратил внимание, что очень часто вместе с США свои военные корабли и самолёты отправляет формально нейтральная Швеция, что не может не вызывать беспокойства.
При этом он подчеркнул, что "США показывают зубы не только России". Американцы усиливают присутствие в Прибалтике, на Аляске, в Тихом океане и в Азии. Таким образом они посылают недвусмысленные сигналы второму своему геополитическому противнику - Китаю, пишет ИноСМИ со ссылкой на норвежское издание NRK.
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