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"Показывает силу воинства": Военный политолог рассказал о главном уроке миротворцев ОДКБ
11 января 2022, 05:00 • 101 • Политика
Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев рассказал о главном уроке миротворцев ОДКБ в Казахстане. "Показывает силу воинства", - отметил эксперт.
Власти Казахстана обратились за помощью к ОДКБ и, разумеется, были услышаны. В республику прибыли миротворцы. В центре крупных городов больше не стреляют, люди перестали бояться выходить из своих квартир и домов.
Миротворцы не имеют отношения к боевым действиям. Они охраняют важные объекты. Это позволило казахским силовикам сосредоточиться на борьбе с бандитами и хулиганами.
Александр Перенджиев отметил, что происходящее в Казахстане – это "не чужая боль". Эта страна является не только соседом России, но и её союзником по ОДКБ и ЕврАзЭС. Организация Договора коллективной безопасности показала всему миру, что сильна и способна справиться с любой угрозой.
По мнению военного политолога, эта миротворческая операция войдёт в историю: если не в учебники, то объектом изучения и защиты диссертаций станет наверняка. Кроме того, она позволит и дальше развивать методы противодействия угрозам.
"Это один из самых главных уроков, который мы извлечём", - приводят слова эксперта "Народные Новости".
Он добавил, что крайне важно сейчас вернуть жителям Казахстана ощущение безопасности. Все прекрасно осознают, какая ответственность лежит сейчас на всей системы безопасности и насколько она эффективна.
"Это показывает силу воинства", - заключил специалист.
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