"Показывает, насколько сильно чиновники держатся за своё место": Ганжара о "повторной" отставке главы горсовета Керчи

Оскандалившаяся с поздравлениями блокадников глава горсовета Керчи Мая Хужина после слов главы Крыма написала новое заявление об отставке. Ранее она уже писала его, но решила отозвать. Ситуацию для Царьграда прокомментировал депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара.

Он отметил, что вся эта история действительно выглядит крайне неприятно, особенно потому, что это связано с исторической памятью, это связано со страшным трагическим событием в нашей истории, с блокадой Ленинграда. Парламентарий полагает, что чиновницы, угодившие в этот скандал, как им казалось, делали благое дело. Но выставив всё это напоказ в соцсетях, они действительно оскорбили ветеранов Великой Отечественной войны, оскорбили блокадников Ленинграда, считает Владислав Ганжара.

Речь идёт о поздравлении блокадницы с 75-летнием снятия блокады Ленинграда. Чиновницы пришли к женщине домой в дорогих шубах и подарили ей медаль и пирог с мясом, а затем похвастались этим в соцсетях. Народ воспринял это как издевательство и оскорбление всех ветеранов Великой Отечественной войны и людей, переживших блокаду Ленинграда.

В современном мире чиновники должны понимать, что за каждое своё действие, даже, как им кажется, которое несёт в себе благо, должна стоять очень серьёзная социальная ответственность. Каждый шаг свой нужно соизмерять в том числе с потенциальной общественной реакцией, - сказал Владислав Ганжара в интервью Царьграду.

И это касается не только неуклюжего поздравления и последовавших за ним оправданий, но и истории с отставкой. К ней призвали и высшее руководство партии "Единая Россия", и глава Крыма, а провинившаяся чиновница вроде бы как согласилась, а потом вдруг заявила, что не будет это заявление подписывать и отзывает его.