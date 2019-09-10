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"Покажите хоть один указ с подписью": В Сети усомнились, что Путин тайком уволил 30 генералов
10 сентября 2019, 06:09 • 187 • Политика
В Сети подвергли сомнению появившуюся информацию о "тайном увольнении" президентом России Владимиром Путиным сразу 30 генералов. "Покажите хоть один указ с подписью президента", - безуспешно просят пользователи.
Ранее о том, что глава государства якобы свои указом № 425 освободил от занимаемых должностей около 30 высших должностных чинов в правоохранительных органах, написал "КоммерсантЪ". Ссылаясь на собственные источники, издание утверждает, что на ряд мест были назначены новые лица.
К примеру, "КоммерсантЪ" называет в числе уволенных руководителей управлений Следственного комитета России (СКР) по Дагестану и Крыму, Сергея Дубровина и Михаила Назарова. В отставку также отправили старшего помощника председателя СКР по особым поручениям, генерал-лейтенанта юстиции Игоря Комиссарова. Среди наиболее заметных назначений называются пост прокурора Москвы - им стал госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов, и прокурора Дагестана - назначение получил старший советник юстиции Алексей Ежов.
В Сети тем временем засомневались в достоверности озвученных данных.
"Покажите хоть один указ, подписанный рукой В.В. Путина", - просит пользователь Твиттера @feliksino.
"Можно сам указ-то почитать? Где он? На сайте президента? На портале правовой информации? Или прокурора Москвы теперь секретным указом назначают? А зачем секретным?", - изумляются в телеграм-канале Пул №3.
Скриншот t.me/dimsmirnov175
Скриншот twitter.com/feliksino
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