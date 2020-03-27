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"Покажите, как жизнь устроена": Путин согласился отправить чиновников работать в ресторан

27 марта 2020, 18:35  •  18 • Политика
Президент России Владимир Путин встретился с представителями предпринимательского сообщества. Среди обратившихся к нему была и Анастасия Татулова. Она попросила президента направить чиновников "на землю", поближе к народу. Президент согласился на стажировку чиновников в ресторане.
Татулова - основатель компании "АндерСон", в которую входят семейные кафе, кондитерские и ещё ряд заведений. Она расплакалась перед президентом и попросила о досрочном введении "регуляторной гильотины", а также указала на ряд недоработок в законодательстве. За последние годы из-за особенностей налогообложения для представителей бизнес-сообщества Татуловой не удалось создать подушку безопасности. Теперь её сеть предприятий на грани банкротства.
Владимир Путин пояснил, что "регуляторная гильотина" должна заработать с 1 января 2021 года.
"Я вам хочу сказать, что вы этих людей, которые вам рассказывают, что она заработает, пожалуйста, командируйте их. Отправьте ко мне на стажировочку", - предложила предпринимательница.
Она добавила, что ждать дольше невозможно. Эта "гильотина" должна быть внедрена немедленно, но чиновники не спешат что-то менять.
"Давайте я к вам их пришлю, как вы предлагаете", - согласился президент России и попросил показать госслужащим, "как жизнь устроена".
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