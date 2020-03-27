"Покажите, как жизнь устроена": Путин согласился отправить чиновников работать в ресторан

Татулова - основатель компании "АндерСон", в которую входят семейные кафе, кондитерские и ещё ряд заведений. Она расплакалась перед президентом и попросила о досрочном введении "регуляторной гильотины", а также указала на ряд недоработок в законодательстве. За последние годы из-за особенностей налогообложения для представителей бизнес-сообщества Татуловой не удалось создать подушку безопасности. Теперь её сеть предприятий на грани банкротства.

Владимир Путин пояснил, что "регуляторная гильотина" должна заработать с 1 января 2021 года.

"Я вам хочу сказать, что вы этих людей, которые вам рассказывают, что она заработает, пожалуйста, командируйте их. Отправьте ко мне на стажировочку", - предложила предпринимательница.

Она добавила, что ждать дольше невозможно. Эта "гильотина" должна быть внедрена немедленно, но чиновники не спешат что-то менять.

"Давайте я к вам их пришлю, как вы предлагаете", - согласился президент России и попросил показать госслужащим, "как жизнь устроена".