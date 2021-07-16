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"Покажем России зубы": На Украине придумали, как заблокировать Крым с моря

16 июля 2021, 18:55  •  178 • Политика
На Украине придумали, как заблокировать Крым с моря. В Киеве призывают обратиться за помощью к американцам: "Покажем России зубы".
Украина может заблокировать крымские порты, если выпросит у США пять списанных патрульных катеров класса "Циклон", которые построены ещё в начале 1990-х. С таким предложением выступил главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут.
По его словам, пять списанных катеров - это "целая флотилия", которая сможет "держать в тонусе" Черноморский флот России и "показывать зубы" русским кораблям.
Украина может получить постоянное присутствие в море рядом с Севастополем или Керченским проливом, держать русских в тонусе и блокировать любые попытки оккупированных портов принимать торговые суда под "серыми" флагами, - пишет Чмут в Facebook.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией после народного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ Украины и западных стран признавать решение крымчан является нарушением права народа на самоопределение.
Украина в последние годы неоднократно высказывала беспокойство из-за осознания своей неспособности тягаться с русским флотом на равных. Сначала в Киеве озвучили концепцию "москитного флота", при котором множество маленьких бронекатеров должны будут остановить русские корабли. Затем Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить списанные корветы, но Берлин ответил отказом.

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