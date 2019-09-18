"Покажем оружие, которое использовали в теракте": Эр-Рияд намерен доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ

Как сообщает телеканал Al Arabiya, пресс-конференция запланирована на вечер 18 сентября. В коммюнике, которые цитирует телеканал, указывается, что демонстрировать оружие, которое было применено во время обстрела объектов, будут военные.

В Вашингтоне также решили выставить Иран "автором" атаки на саудовский завод. Несмотря на то, что ответственность на себя уже взяли йеменские мятежники, в Америке твердят – доказательства вины Тегерана есть; показывать их, однако, не торопятся.

Между тем с серьезными обвинениями выступил и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд. Военный чиновник уверен в том, что наиболее вероятными виновниками атаки на аравийские нефтяные объекты являются "либо Иран, либо силы, которые поддерживает Тегеран".

"Не забегая вперед расследования, которое ведет Саудовская Аравия, я думаю, что это разумный вывод", — цитирует пресс-служба Пентагона заявление Данфорда.

По мнению генералы, атака было очень точной и сложной. В настоящее время США не располагает полной информацией на этот счет, как и всего, что происходит на Ближнем Востоке, так как у них в регионе нет "немигающего ока".