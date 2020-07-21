"Показался край медного тазика": Энергетик сравнил газовые мощности США и России

Говоря о возможностях США в этом плане, Фролов отметил, что у Штатов нет достаточно мощностей, даже для производства сжиженного природного газа, в объёмах, хоть сколько-нибудь способных конкурировать с теми объёмами, которые поставляет "Газпром".

"Даже в планах у них таких объёмов нет", - подчеркнул он.

По словам Фролова, в свете дальнейших событий, в США происходит перенос производства, и производство находится на грани своего существования.

"Ну, не накрывается медным тазом, но край медного тазика показался где-то на горизонте", - уточнил он, отметив, что некоторым заводам, пока ещё находящимся в стадии окончательного инвестиционного решения, придётся подождать.

"То есть это то, что планировали строить в ближайшее время, но не начнут", - отметил он.

Кроме того, он отметил, что Европа не является премиальным рынком для сжиженного природного газа - 75% всего СПГ поставляется в Азию.

При этом эксперт отметил, что причина этому проста:

"Там дороже просто. За него там денег платят просто больше", - уточнил Фролов.