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"Показался край медного тазика": Энергетик сравнил газовые мощности США и России

21 июля 2020, 18:00  •  155 • Политика
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Царьградом сравнил газовые мощности США и России. По его словам, где-то над Штатами уже "показался край медного тазика".
Говоря о возможностях США в этом плане, Фролов отметил, что у Штатов нет достаточно мощностей, даже для производства сжиженного природного газа, в объёмах, хоть сколько-нибудь способных конкурировать с теми объёмами, которые поставляет "Газпром".
"Даже в планах у них таких объёмов нет", - подчеркнул он.
По словам Фролова, в свете дальнейших событий, в США происходит перенос производства, и производство находится на грани своего существования.
"Ну, не накрывается медным тазом, но край медного тазика показался где-то на горизонте", - уточнил он, отметив, что некоторым заводам, пока ещё находящимся в стадии окончательного инвестиционного решения, придётся подождать.
"То есть это то, что планировали строить в ближайшее время, но не начнут", - отметил он.
Кроме того, он отметил, что Европа не является премиальным рынком для сжиженного природного газа - 75% всего СПГ поставляется в Азию.
При этом эксперт отметил, что причина этому проста:
"Там дороже просто. За него там денег платят просто больше", - уточнил Фролов.

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