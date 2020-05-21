Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тимошенко сделала сенсационное заявление. Последние новости на Украине
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это н...
Польша помогла "Северному потоку-2", разорвав газовый контракт с Росси...
Украина под контролем Москвы. Зеленский всех перехитрил антироссийскими санкциям...
Главная / Политика

"Показал себя полной никчемой": Год президентства Зеленского оценил экс-полковник МВД Украины

21 мая 2020, 09:55  •  40 • Политика
Глава Украины Владимир Зеленский подвел итоги первого года президентства в рамках большой пресс-конференции. "Зеленский показал себя полной никчемой" – оценила год президентства бывшего шоумена полковник МВД Украины в отставке Галина Запорожцева.
Президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию по итогам года, прошедшего с его инаугурации в Верховной Раде 20 мая 2019 года. Правозащитник и полковник МВД Украины в отставке Галина Запорожцева назвала всё услышанное на пресс-конференции пустой болтовнёй.
Она напомнила, что Зеленский не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний. Всё обещанное им оказалось обманом и предвыборной пропагандой. Это видно даже по тому, что он до сих пор называет жителей Донбасса террористами, отмечает Запорожцева.
"Зеленский - тот же Порошенко, только в профиль. Абсолютно всё то же самое, но ещё в более циничном варианте. Тот хотя бы не скрывал своих намерений, - отметила полковник МВД Украины в отставке в комментарии Nation News.
Запорожцева добавила, что за прошедший год Зеленский так и не сумел разобраться в государственном управлении. Например, он раскритиковал глав регионов за то, что те не тратили местные бюджеты на нужды городов во время пандемии коронавируса. Однако нынешняя система управления страной просто не позволяет им этого делать. Все денежные потоки сначала проходят через Киев, отмечает правозащитница.
Также многие на Украине возлагали большие надежды на то, что Владимир Зеленский посадит в тюрьму экс-президента Украины Петра Порошенко. На него заведено 17 уголовных дел, но он до сих пор на свободе, негодует Запорожцева.
Зеленский показал себя полной никчемой, - подытожила полковник МВД Украины в отставке.
К слову, если у Зеленского хотя бы есть что оценивать, у Юлии Тимошенко дела обстоят совсем несладко. Как пишут "Утро.ру", Тимошенко даже не пытается зарабатывать политические баллы. Так, в разгар пандемии коронавируса она просто отправилась на курорт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
21 мая 2020, 01:55
"Ведёт себя как дурачок. Или придуривается": Политолог дал оценку году правления Зеленского
21 мая 2020, 03:55
The Times нашла сбившего Boeing MH17: Без вранья не обошлось
21 мая 2020, 05:55
"Хорошая попытка, офицер": Российского журналиста пыталась спровоцировать экс-агент ЦРУ
21 мая 2020, 01:55
Офтальмолог Навального предложила врачам переодеться в маляров
21 мая 2020, 02:55
В Госдуму внесен законопроект об удвоении выплат семьям с детьми
21 мая 2020, 02:55
В Думу внесли законопроект о возможности закупки РФ дефицитных товаров без учета контрсанкций
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 мая 2020, 14:20
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее «символом предательства»
17 мая 2020, 19:55
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "Буком" в микрочастицы
19 мая 2020, 03:55
Все дело в спичках: как СССР выиграл торговую войну с Америкой
15 мая 2020, 23:55
Карма евроукра: перекрыли канал в Крым, теперь сами без воды (Руслан Осташко)
16 мая 2020, 00:55
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истинных врагов своей страны
15 мая 2020, 05:55
"Зашибись победили в нефтяной войне": Саудовская Аравия повысила НДС и отменила прожиточный минимум
15 мая 2020, 14:55
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.