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"Показал себя полной никчемой": Год президентства Зеленского оценил экс-полковник МВД Украины
21 мая 2020, 09:55 • 40 • Политика
Глава Украины Владимир Зеленский подвел итоги первого года президентства в рамках большой пресс-конференции. "Зеленский показал себя полной никчемой" – оценила год президентства бывшего шоумена полковник МВД Украины в отставке Галина Запорожцева.
Президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию по итогам года, прошедшего с его инаугурации в Верховной Раде 20 мая 2019 года. Правозащитник и полковник МВД Украины в отставке Галина Запорожцева назвала всё услышанное на пресс-конференции пустой болтовнёй.
Она напомнила, что Зеленский не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний. Всё обещанное им оказалось обманом и предвыборной пропагандой. Это видно даже по тому, что он до сих пор называет жителей Донбасса террористами, отмечает Запорожцева.
Запорожцева добавила, что за прошедший год Зеленский так и не сумел разобраться в государственном управлении. Например, он раскритиковал глав регионов за то, что те не тратили местные бюджеты на нужды городов во время пандемии коронавируса. Однако нынешняя система управления страной просто не позволяет им этого делать. Все денежные потоки сначала проходят через Киев, отмечает правозащитница.
Также многие на Украине возлагали большие надежды на то, что Владимир Зеленский посадит в тюрьму экс-президента Украины Петра Порошенко. На него заведено 17 уголовных дел, но он до сих пор на свободе, негодует Запорожцева.
К слову, если у Зеленского хотя бы есть что оценивать, у Юлии Тимошенко дела обстоят совсем несладко. Как пишут "Утро.ру", Тимошенко даже не пытается зарабатывать политические баллы. Так, в разгар пандемии коронавируса она просто отправилась на курорт.
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