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"Показал буржую, кто тут босс": Пентагон пожаловался на "опасное маневрирование" русского истребителя
21 апреля 2020, 08:10 • 129 • В мире
В интернете опубликовали видео эффектного манёвра, который совершил русский истребитель рядом с американским противолодчным самолётом. В Пентагоне возмутились "опасным маневрированием" русских. Однако в интернете комментируют, что манёвр был безопасным. "Показал буржую, кто тут босс", - написали в Telegram-канале Fighterbomber.
В Пентагоне пожаловались на "опасное маневрирование" русского истребителя рядом с американским патрульным противолодочным самолётом P-8A Poseidon. Такое заявление опубликовал Шестой флот ВМС США.
По данным американских военных, ещё 19 апреля самолёт США летел в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Американцы заявили, что российский Су-35 дважды перехватил его за 1,5 часа.
"Первый перехват был признан безопасным и профессиональным. Второй перехват был определён как небезопасный и непрофессиональный", - заявили американские военные.
При этом военные США сообщили, что скорость российского истребителя была слишком высокой. А действия русских лётчиков якобы создали "турбулентность". Это также привело к "выхлопу реактивного двигателя P-8A Poseidon". Американцы настаивают, что угроза была для обоих самолётов.
"Всё тут нормально. Сближение визуальное, на высоту цели не вышел и курс полёта "Посейдона" не пересекал. Ну, может, совсем чуть-чуть показал буржую, кто тут босс", - прокомментировали в Telegram-канале Fighterbomber.
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