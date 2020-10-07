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"Покашливать нечего": Путин без прикрас ответил про личную безопасность и внуков
07 октября 2020, 15:05 • 151 • Политика
Владимир Путин в беседе с Андреем Ванденко без прикрас ответил на вопросы про личную безопасность и внуков. Президент не стал вдаваться в детальные подробности, упомянув также об одной из дочерей, на что журналист отреагировал только коротким: "Хм". Глава государства тут же нашёлся: "Покашливать нечего".
Седьмого октября, в день рождения президента России, ТАСС выпустил последнюю часть большого интервью с главой государства "20 вопросов Владимиру Путину".
В беседе с журналистом Андреем Ванденко российский лидер, в частности, проанализировал то, насколько он изменился за годы нахождения у руля государства.
Президент отметил, что его школьные и университетские друзья не видят в нём особых перемен. Путин выразил надежду, что это действительно так, заметив, что ему удаётся сохранять в себе обычные человеческие черты: "Иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию".
Кроме того, начиная рассказ о своих внуках, Путин упомянул об одной из дочерей. Тогда Ванденко попросил уточнить, о какой именно из них он говорит. Президент ушёл от ответа, на что журналист отреагировал только коротким: "Хм". Глава государства тут же продолжил.
Путин пояснил, что вопросы безопасности его семьи имеют колоссальное значение, и это сложно понять тем людям, которые не живут жизнью президента.
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