"Покашливать нечего": Путин без прикрас ответил про личную безопасность и внуков

Седьмого октября, в день рождения президента России, ТАСС выпустил последнюю часть большого интервью с главой государства "20 вопросов Владимиру Путину".

В беседе с журналистом Андреем Ванденко российский лидер, в частности, проанализировал то, насколько он изменился за годы нахождения у руля государства.

Президент отметил, что его школьные и университетские друзья не видят в нём особых перемен. Путин выразил надежду, что это действительно так, заметив, что ему удаётся сохранять в себе обычные человеческие черты: "Иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию".

Кроме того, начиная рассказ о своих внуках, Путин упомянул об одной из дочерей. Тогда Ванденко попросил уточнить, о какой именно из них он говорит. Президент ушёл от ответа, на что журналист отреагировал только коротким: "Хм". Глава государства тут же продолжил.

- Зря вы хрюкаете, потому что... - Не хрюкаю, а покашливаю. - Тем более. Покашливать нечего.

Путин пояснил, что вопросы безопасности его семьи имеют колоссальное значение, и это сложно понять тем людям, которые не живут жизнью президента.