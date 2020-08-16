"Пока живой и не за границей": Лукашенко выступил с важным заявлением

Александр Лукашенко на фоне продолжающихся в Белоруссии беспорядков и забастовок выступил с заявлением. Выступая на совещании, посвящённом работе строительной отрасли, он назвал забастовки попытками раскачать трудовые коллективы.

По мнению Лукашенко, такие мероприятия могут крайне негативно отразиться на дальнейшей работе фабрик и заводов.

В начале своей речи белорусский лидер опроверг информацию о том, что он якобы покинул страну. "Для начала - я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей", - цитирует слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

Напомним, вчера появилась информация о том, что глава РБ готовит срочное обращение к народу, с которым якобы планирует выступить 14 августа.