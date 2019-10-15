"Пока за горло держишь": Сатановский записал во враги России всех - США, ЕС, турок, персов и даже Асада

Политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, комментируя сложившуюся ситуацию в САР, отметил, что "сирийская комбинация играет всеми красками".

"Путина с почетом принимают саудовцы. Турки-таки влезли в войну с курдами. Курды обратились к Дамаску и Москве, согласившись на то, что им сто лет предлагали: чтобы сирийские пограничники взяли под контроль границу с Турцией", - перечислил у себя в телеграм-канале "Армагеддоныч" политический эксперт последние события.

Однако он же предупреждает, что "победу праздновать рано".

"Там еще воевать и воевать. Идлиб, Заевфратье…" - напоминает Сатановский.

Он же фактически записал во враги России всех, включив США, ЕС, турок, персов и даже президента Сирии Башара Асада.

"Да и непостоянные они все, - отмечает политолог. - Что турки, что персы. Что курды, что Асад. Что американцы, что ЕС".

Эксперт поясняет, что если кто из них не обманет, то "так предадут, не нож в спину воткнут, так пулю в затылок пустят".

"Так уж они устроены. Ближний Восток, называется, - резюмирует Сатановский. - Пока за горло держишь - брат и союзник. Отпустил - не обижайся".