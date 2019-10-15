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"Пока за горло держишь": Сатановский записал во враги России всех - США, ЕС, турок, персов и даже Асада
15 октября 2019, 17:39 • 122 • Политика
Политолог Евгений Сатановский у себя на странице в соцсети записал во враги России всех, включая США, ЕС, турок, персов и даже президента Сирии Башара Асада. "Пока за горло держишь - брат и союзник", - резюмирует эксперт.
Политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, комментируя сложившуюся ситуацию в САР, отметил, что "сирийская комбинация играет всеми красками".
"Путина с почетом принимают саудовцы. Турки-таки влезли в войну с курдами. Курды обратились к Дамаску и Москве, согласившись на то, что им сто лет предлагали: чтобы сирийские пограничники взяли под контроль границу с Турцией", - перечислил у себя в телеграм-канале "Армагеддоныч" политический эксперт последние события.
Однако он же предупреждает, что "победу праздновать рано".
"Там еще воевать и воевать. Идлиб, Заевфратье…" - напоминает Сатановский.
Он же фактически записал во враги России всех, включив США, ЕС, турок, персов и даже президента Сирии Башара Асада.
"Да и непостоянные они все, - отмечает политолог. - Что турки, что персы. Что курды, что Асад. Что американцы, что ЕС".
Эксперт поясняет, что если кто из них не обманет, то "так предадут, не нож в спину воткнут, так пулю в затылок пустят".
"Так уж они устроены. Ближний Восток, называется, - резюмирует Сатановский. - Пока за горло держишь - брат и союзник. Отпустил - не обижайся".
Фото: скриншот телеграм-канала "АРМАГЕДДОНЫЧ"
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