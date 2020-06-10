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"Пока вы протестовали против масочного режима...": Журналист показал модные новинки "от президента"

10 июня 2020, 07:00  •  39 • В мире
Корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов показал модные "коронавирусные" новинки "от президента". Правда, не российского. "Пока вы протестовали против масочного режима...", - иронизирует журналист.
На фоне вынужденного масочного режима президент Словакии Зузана Чапутова решила подать личный пример и превратила маску в деталь модного "лука". Словом, "создала коронавирус-тренд", - написал о ней российский журналист Дмитрий Смирнов, опубликовавший подборку фотографий словацкого лидера.
На них Чапутова действительно демонстрирует не только маски разных цветов радуги, но и безупречный стиль. К каждому костюму подобрана гармонично подходящая маска определённого оттенка и фасона, что придаёт средству защиты от COVID-19 облик модного аксессуара.

Фото: скриншот https://t.me/dimsmirnov175
46-летняя Зузана Чапутова занимает пост президента Словакии с 2019 года, она известна как экоактивистка и даже получила в 2016 году экологическую премию Goldman за значительный вклад в охрану окружающей среды.

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