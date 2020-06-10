"Пока вы протестовали против масочного режима...": Журналист показал модные новинки "от президента"

На фоне вынужденного масочного режима президент Словакии Зузана Чапутова решила подать личный пример и превратила маску в деталь модного "лука". Словом, "создала коронавирус-тренд", - написал о ней российский журналист Дмитрий Смирнов, опубликовавший подборку фотографий словацкого лидера.

На них Чапутова действительно демонстрирует не только маски разных цветов радуги, но и безупречный стиль. К каждому костюму подобрана гармонично подходящая маска определённого оттенка и фасона, что придаёт средству защиты от COVID-19 облик модного аксессуара.



Фото: скриншот https://t.me/dimsmirnov175 Фото: скриншот https://t.me/dimsmirnov175

46-летняя Зузана Чапутова занимает пост президента Словакии с 2019 года, она известна как экоактивистка и даже получила в 2016 году экологическую премию Goldman за значительный вклад в охрану окружающей среды.