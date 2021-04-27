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"Пока всё идет к развалу": Россия выдала дедлайн по Договору об открытом небе

27 апреля 2021, 09:55  •  127 • Политика
Россия выдала дедлайн по Договору по открытому небу – США получили всего месяц на раздумья. "Пока же все идет к развалу Договора", - предупредил глава делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
По словам дипломата, ситуация вокруг Договора на данный момент ведет к окончательному его развалу. Он отметил, что в случае отказа США вернуться в ДОН, Россия утвердит его денонсацию.
Гаврилов отметил, что Россия готова обсуждать вопросы, если США "внятно и недвусмысленно" заявят о возвращении в Договор
"Пока же все идет к развалу Договора", - уточнил он.
По словам дипломата, Россия не пойдет на односторонние уступки. Гаврилов добавил, что все внутригосударственные процедуры, предшествующие уведомлению о решении России выйти из Договора, будут завершены до конца мая.

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