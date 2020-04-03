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"Пока вообще откладываем в сторону": Лукашенко рассказал, о чём договорился с Путиным
03 апреля 2020, 14:35 • 119 • В мире
Так называемая 31-я дорожная карта, которая регулирует политические вопросы интеграции России и Белоруссии, пока не будет обсуждаться главами двух государств. "Пока вообще откладываем в сторону", - рассказал Александр Лукашенко о договорённости со своим российским коллегой.
Об этом белорусский президент сообщил в интервью телерадиокомпании "Мир".
"Политические вопросы, так называемая 31-я карта - парламент, органы власти и прочее, - мы понимаем, что сегодня мы об этом не договоримся. И мы с президентом Путиным условились, что вообще её в сторону откладываем и сейчас эти вопросы не обсуждаем", - заявил он.
При этом, продолжил Лукашенко, удалось прийти к согласию по другим вопросам, согласовать дорожные карты по многим другим направлениям. Однако, добавил президент Белоруссии, он убеждён, что брать необходимо только то лучшее, что было в двух странах.
Напомним, ранее Александр Лукашенко на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем высказал своё мнение о "реальной интеграции". Политический лидер назвал условия, при которых Белоруссия может на неё пойти.
"Мы остаёмся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции - новый термин появился в союзе - "понуждение к интеграции". И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чём идёт речь", - цитирует Лукашенко "БелТА".
При этом президент Белоруссии заявил, что обсуждал эту идею ещё с Борисом Ельциным. Тогда он также подчёркивал, что интеграция возможна, но при условии сохранения "суверенитета и независимости".
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