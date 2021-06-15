"Пока улыбались, готовили майдан": В США сделали оговорку "по Фрейду"

В США сделали оговорку "по Фрейду". Тим Кёрби напомнил о знаковой встрече Сергея Лаврова с Хиллари Клинтон: "Пока улыбались, американская сторона готовила майдан".

Накануне встречи нашего президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом было опубликовано много исторической и статистической информации о личных переговорах лидеров США и сперва СССР, а затем России, заметила ведущая, журналист Анна Шафран в программе "Шафран" на Царьграде.

Пожалуй, основной вывод, который можно сделать, - в таком запущенном состоянии отношения держав не были уже очень давно, наверно, на протяжении около ста лет с тех пор, как Штаты наравне со многими другими странами отказались признать власть большевиков, добавила ведущая "Первого русского".

Даже в самые суровые времена холодной войны, когда боеголовки были наготове, наши отношения не заходили в такой серьёзный тупик. И при этом ожидать чего-то особенного от этой беседы не приходится.

Хорошо, что лидеры двух мощнейших государств планеты встречаются. Но в отличие от советских времён, когда практически каждый саммит заканчивался подписанием договора об ограничении вооружений, сейчас это просто встреча ради встречи, считает Шафран.

Такими же были личные разговоры Путина и 45-го президента США Дональда Трампа. Отсюда возникает ощущение, что Америка просто не представляет и не понимает, как и о чём говорить с Россией.

Ситуацию в эфире программы оценил американский журналист Тим Кёрби. Он напомнил, что в период правления 44-го президента Штатов Барака Обамы состоялась знаковая встреча нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова с тогдашней главой Госдепа Хиллари Клинтон.

Последняя пришла на переговоры с сувениром в виде красной кнопки. На ней госсекретарь просила написать на русском слово "перезагрузка", подразумевая перезагрузку отношений Москвы и Вашингтона в позитивном ключе. Однако в итоге на подарке появилась надпись "PEREGRUZKA".