"Пока только камешки": США напрямую переманивают военных на сторону Гуайдо - Reuters

Reuters узнал о прямых контактах США с венесуэльскими военными. Журналисты выяснили, что американская сторона напрямую призывает венесуэльских военных переходить на сторону Хуана Гуайдо. США ожидают, что единичные случаи перехода приобретут массовый характер. "Мы считаем, что они - те первые камешки перед тем, как мы увидим большие камни, катящиеся вниз по склону", - заявил источник информагентства.

США напрямую договариваются с военными Венесуэлы, чтобы они переходили на сторону лжепрезидента Хуана Гуайдо. Как выяснил Reuters, на данный момент случаи перехода единичны, но в Вашингтоне надеются, что переход военных к оппозиции наберет обороты.

"Мы считаем, что они - те первые камешки перед тем, как мы увидим большие камни, катящиеся вниз по склону", - поделился ожиданиями неназванный американский чиновник в комментарии Reuters.

Отмечается, что на данный момент в стан сторонников Гуайдо удалось переманить нескольких военных, а также военного атташе Венесуэлы в США Хосе Луиса Сильву и генерала Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янеса Родригеса.

При этом контакты с военными Боливарианской Республики продолжаются, подчеркнул собеседник информагентства. Причиной пробуксовки в данном вопросе является то, что сами разговоры "очень и очень ограничены".

При этом представитель США отказался раскрывать подробности ведущихся разговоров, как и уровень, на которых они проводятся.

При этом собеседник Reuters, близкий к венесуэльской оппозиции, выразил сомнение, что Вашингтон заложил достаточно почвы для более масштабного мятежа в рядах венесуэльских военных.

Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро выдвинул идею переизбрать парламент. По его словам, народу нужны "восстановление экономики и мир", что позволит быстрее реализовать новый состав Национальной ассамблеи.

Ранее Мадуро отметил, что несмотря на все попытки дестабилизации ситуации в Венесуэле, пока они не увенчались успехом. При этом он подчеркнул, что готов к переговорам с международной контактной группой по Венесуэле, однако отвергает декларацию, принятую данным межнациональным органом накануне.