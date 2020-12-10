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"Пока стоят русские - войны не будет, но…": Политолог оценил шансы нового конфликта в Карабахе
10 декабря 2020, 14:45 • 91 • Политика
Политолог рассказал, может ли война в Карабахе вспыхнуть с новой силой. Он указал, что конфликт не решил противоречия между Арменией и Азербайджаном, а значит, всё возможно. Но пока в регионе русские миротворцы - войны не будет.
Азербайджан и Армения подписали мирные договорённости, однако карабахский конфликт не решён. Поэтому нет никаких гарантий, что война не вспыхнет с новой силой, считает армянский политолог Александр Искандарян.
Он уточнил, что документ, который подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, - это не договор о мире. Они подписали соглашение о приостановке боевых действий и прекращении огня.
Он добавил, что там, где стоят русские миротворцы, - стрелять точно не будут. Но противоречия между Арменией и Азербайджаном из-за Карабаха всё равно надо будет в будущем как-то решать.
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