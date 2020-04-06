"Пока Россия не забыла и не отмахнулась": Лукашенко высказался о судьбе Донбасса

Для того чтобы прекратился конфликт на территории Донбасса, президенту Украины необходимо пойти на непопулярный шаг и провести выборы. Об этом заявил журналистам телеканала "Мир" Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии считает, что только выборы помогут Киеву восстановить территориальную целостность в регионе. При этом такой шаг поможет и России "не потерять лицо" и предотвратить "резню". Необходимо воспользоваться шансом, "пока Россия вообще не забыла, не отмахнулась и ведёт на эту тему диалог", заявил президент.

Лукашенко понимает, что для Зеленского такой шаг невероятно труден, поскольку "элиты и руководство Украины слишком разобщены". Есть силы, которые просто не дадут президенту Украины сделать такой смелый шаг, поэтому нужно "сесть, голову в руки взять и подумать".

Самую большую проблему Александр Григорьевич видит в присутствии в регионе американцев, которые пытаются управлять ситуацией. Тем не менее, несмотря на "тяжёлое наследство", украинский лидер всё же пытается что-то сделать, подчеркнул Лукашенко.

Белорусский президент также высказался относительно возможного возвращения Украины в СНГ. Он считает, что это практически нереально, поскольку слишком многое на Украине "повёрнуто" на Евросоюз, НАТО и Соединённые Штаты. "Они свою судьбу уже связали с другим вектором", - заключил Лукашенко.