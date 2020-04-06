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"Пока Россия не забыла и не отмахнулась": Лукашенко высказался о судьбе Донбасса

06 апреля 2020, 10:35  •  945 • Политика
Судьбу Донбасса нужно решать с помощью выборов, и чем скорее, тем лучше, - об этом завил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он считает, что Зеленскому нужно "сесть, голову в руки взять и подумать", пока Россия "не отмахнулась и не забыла".
Для того чтобы прекратился конфликт на территории Донбасса, президенту Украины необходимо пойти на непопулярный шаг и провести выборы. Об этом заявил журналистам телеканала "Мир" Александр Лукашенко.
Глава Белоруссии считает, что только выборы помогут Киеву восстановить территориальную целостность в регионе. При этом такой шаг поможет и России "не потерять лицо" и предотвратить "резню". Необходимо воспользоваться шансом, "пока Россия вообще не забыла, не отмахнулась и ведёт на эту тему диалог", заявил президент.
Лукашенко понимает, что для Зеленского такой шаг невероятно труден, поскольку "элиты и руководство Украины слишком разобщены". Есть силы, которые просто не дадут президенту Украины сделать такой смелый шаг, поэтому нужно "сесть, голову в руки взять и подумать".
Самую большую проблему Александр Григорьевич видит в присутствии в регионе американцев, которые пытаются управлять ситуацией. Тем не менее, несмотря на "тяжёлое наследство", украинский лидер всё же пытается что-то сделать, подчеркнул Лукашенко.
Белорусский президент также высказался относительно возможного возвращения Украины в СНГ. Он считает, что это практически нереально, поскольку слишком многое на Украине "повёрнуто" на Евросоюз, НАТО и Соединённые Штаты. "Они свою судьбу уже связали с другим вектором", - заключил Лукашенко.
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