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"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю силовиков

16 августа 2020, 03:30  •  88 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко жёстко ответил провокаторам, устроившим в соцсетях травлю силовикам. И поставил организаторам подобных акций одно условие: быть мужиками, а не прятаться за спинами девчонок. "Пока прошу", - подчеркнул глава государства.
На совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны республики президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на травлю, которую устроили в социальных сетях республиканским силовикам и их семьям провокаторы. К ним глава государства обратился "по-мужски".
"В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии, - цитирует слова Лукашенко "БелТА". - Не надо играть с огнём!"
Глава государства напомнил организаторам подобной травли, что у белорусских военных есть достаточно ресурсов как для своей защиты, так и для защиты и безопасности своих семей.
"Утихомирьтесь, успокойтесь, - призвал Лукашенко провокаторов. - Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться - пожалуйста, но давайте мужики с мужиками".
Он потребовал от протестующих не прикрываться спинами девчонок.
"Пока прошу: не трогайте ни в чём не повинных людей!" - особо подчеркнул Лукашенко.

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