"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю силовиков

На совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны республики президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на травлю, которую устроили в социальных сетях республиканским силовикам и их семьям провокаторы. К ним глава государства обратился "по-мужски".

"В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии, - цитирует слова Лукашенко "БелТА". - Не надо играть с огнём!"

Глава государства напомнил организаторам подобной травли, что у белорусских военных есть достаточно ресурсов как для своей защиты, так и для защиты и безопасности своих семей.

"Утихомирьтесь, успокойтесь, - призвал Лукашенко провокаторов. - Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться - пожалуйста, но давайте мужики с мужиками".

Он потребовал от протестующих не прикрываться спинами девчонок.

"Пока прошу: не трогайте ни в чём не повинных людей!" - особо подчеркнул Лукашенко.