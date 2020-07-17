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"Пока-пока, Украина": Немцы заочно попрощались с Незалежной, увидев технику в Крыму
17 июля 2020, 19:00 • 200 • Политика
Немцы попрощались с Украиной из-за видео с российской бронетехникой в Крыму. "Разумеется, Россия выдвигается, это было лишь вопросом времени", "Пока-пока, Украина", - гласят комментарии.
В Германии заранее попрощались с Украиной после опубликованного в соцсетях ролика с колонной бронетехники в Крыму. Пользователи немецкого портала Disclose пришли к выводу, что дни Киева сочтены.
Речь идёт о ролике, в котором огромная колонна БТРов с флагами Черноморского флота движется по трассе. В описании к видео говорится, что оно снято в Крыму рядом с Бельбеком.
На самом деле, разумеется, никто никуда не выдвигается. Военная колонна готовится к параду в честь Дня основания Морской авиации ВМФ России. Об этом свидетельствуют флаги этого рода войск, установленные на крышах БТРов.
Фото: скриншот Twitter/@disclosetv
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