"Пока-пока, Frazor…": Российскому Су-57 в НАТО придумали провокационное кодовое имя

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил в НАТО новое кодовое имя. Об этом сообщает журнал Scramble Magazine. На странице издания в соцсети Facebook "попрощались" с прежним обозначением российского военного самолета.

"Пока-пока, Frazor... Привет, Felon!" - указывается в сообщении.

Felon в переводе на русский язык означает "преступник". Именно такое прозвище теперь у Су-57 по классификации НАТО, утверждает СМИ. Здесь уточнили, что прежнее название Frazor было временным, рабочим.

"Технически, преступник - это любой, кто был осужден за серьезное преступление, но вы можете использовать слово "преступник", чтобы описать любого, кто, как вы считаете, сделал что-то ужасное", - объясняется в сообщении журнала.

Однако пока официальной информации о якобы новом кодовом названии для Су-57 нет. Хотя на уточняющий вопрос одного из интернет-пользователей, откуда такая информация, издание ответило, что из Брюсселя, из штаба НАТО.

Вообще пользователи под постом своих эмоций не скрывают: кто улыбающиеся подмигивающие смайлики ставит, кто смеющиеся. Некоторые не верят в сообщение, считая это фейком.

"Дань американской политике..." - иронично прокомментировал эту новость Alain Regius.