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"Пока-пока, Frazor…": Российскому Су-57 в НАТО придумали провокационное кодовое имя
01 ноября 2019, 12:39 • 46 • В мире
Scramble Magazine сообщает о том, что российскому истребителю пятого поколения Су-57 в НАТО придумали новое кодовое обозначение вместо Frazor. Теперь у российского истребителя новое провокационное имя - Felon, что в переводе на русский означает "преступник". "Пока-пока, Frazor…" - сообщается на официальной странице в соцсети издания.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил в НАТО новое кодовое имя. Об этом сообщает журнал Scramble Magazine. На странице издания в соцсети Facebook "попрощались" с прежним обозначением российского военного самолета.
Felon в переводе на русский язык означает "преступник". Именно такое прозвище теперь у Су-57 по классификации НАТО, утверждает СМИ. Здесь уточнили, что прежнее название Frazor было временным, рабочим.
"Технически, преступник - это любой, кто был осужден за серьезное преступление, но вы можете использовать слово "преступник", чтобы описать любого, кто, как вы считаете, сделал что-то ужасное", - объясняется в сообщении журнала.
Однако пока официальной информации о якобы новом кодовом названии для Су-57 нет. Хотя на уточняющий вопрос одного из интернет-пользователей, откуда такая информация, издание ответило, что из Брюсселя, из штаба НАТО.
Вообще пользователи под постом своих эмоций не скрывают: кто улыбающиеся подмигивающие смайлики ставит, кто смеющиеся. Некоторые не верят в сообщение, считая это фейком.
"Дань американской политике..." - иронично прокомментировал эту новость Alain Regius.
Фото: скриншот facebook/Scramblemagazine
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