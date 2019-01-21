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"Пока ничего никто официально не предлагал": Песков назвал неуместными рассуждения о передаче двух островов Японии
21 января 2019, 16:24 • 70 • В мире
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам, каким может быть отношение Москвы к идее Японии подписать мирный договор в обмен на два острова Курильской гряды. "Пока никто ничего официально не предлагал. Давайте дождемся завтрашних переговоров", - заявил представитель Кремля, призвав не порождать домыслы и слухи.
В Кремле призвали отказаться от эвентуальных рассуждений на тему того, подпишет ли Япония мирный договор с Россией, к примеру, после передачи двух островов Курильской гряды.
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любые заявления на этот счет (об условиях заключения договора) являются представлением о запросных позициях, пожеланиях или рассуждениях.
"Пока ничего никто официально не предлагал", - указал он.
Песков также призвал дождаться результатов переговоров.
"Призываем всех быть реалистами, нам предстоит искать развязку, но от своих национальных интересов никто отступать не собирается", - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее японские СМИ сообщили о том, что Токио якобы готов на передачу только двух островов в качестве условия для подписания мирного договора.
Отметим, что 22 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ прилетит в Москву, чтобы провести очередной раунд переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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