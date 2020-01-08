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"Пока не вздёрнут": Сатановский сравнил американцев с фашистами и сделал последнее предупреждение
08 января 2020, 01:54 • 86 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране. Сатановский напомнил, что это военное преступление, сравнимое с деяниями фашистов. "Пока кого-нибудь из американского начальства за их художества не будут судить и по решению суда не вздёрнут, они следить ни за своими словами, ни за действиями не будут", - добавил политолог.
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 историческим, религиозным и культурным памятникам Ирана, если будут атакованы американцы. Заявление прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.
Он напомнил, что удар по перечисленной категории объектов есть военное преступление, как и по гражданскому населению. Эксперт отмечает, что американская армия прославилась этим не меньше нацистов.
Политолог добавляет, что в вышеперечисленных ударах не было никакого военного смысла, за исключением запугивания местных и "предупреждения Сталина". Как и в применении напалма и дефолиантов во Вьетнаме. Это были самые что ни на есть военные преступления, подчеркивает эксперт. И всё прочее, чего в истории США море, начиная с Индейских войн, добавляет он.
Сатановский указывает, что армия США привыкла, что ей всё можно и судить за её преступления никого не будут. Единственное исключение - лейтенант Уильям Келли, устроивший массовое убийство в Сонгми. За это он получил аж три с половиной года под домашним арестом, указывает политолог.
Он подчёркивает, что особенно опасно американцам угрожать храмам. Ещё свеж в памяти случай с операцией против сепаратистов в сикхском Золотом храме, отмечает политолог.
По мнению политолога, Трамп ляпнул по привычке, не думая, очередную глупость, не понимая, с кем и про что говорит. Но услышали его все остальные.
Напомним, что глава Пентагона разъяснил мировой общественности, что обещание удара по 52 историческим, религиозым и культурным памятникам Ирана соответствует "правилам вооружённого конфликта". Об этом пишут Nation News.
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