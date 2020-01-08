"Пока не вздёрнут": Сатановский сравнил американцев с фашистами и сделал последнее предупреждение

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 историческим, религиозным и культурным памятникам Ирана, если будут атакованы американцы. Заявление прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.

Он напомнил, что удар по перечисленной категории объектов есть военное преступление, как и по гражданскому населению. Эксперт отмечает, что американская армия прославилась этим не меньше нацистов.

"Так что бомбардировки летающими крепостями городов Германии и Японии в войну, по результатам которых сгорели сотни и сотни тысяч человек, не говоря уже о Хиросиме и Нагасаки, были военным преступлением", - написал Сатановский на своём tg-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Политолог добавляет, что в вышеперечисленных ударах не было никакого военного смысла, за исключением запугивания местных и "предупреждения Сталина". Как и в применении напалма и дефолиантов во Вьетнаме. Это были самые что ни на есть военные преступления, подчеркивает эксперт. И всё прочее, чего в истории США море, начиная с Индейских войн, добавляет он.

Сатановский указывает, что армия США привыкла, что ей всё можно и судить за её преступления никого не будут. Единственное исключение - лейтенант Уильям Келли, устроивший массовое убийство в Сонгми. За это он получил аж три с половиной года под домашним арестом, указывает политолог.

"Эти привычки пора менять. А поскольку сами они их менять не будут, менять их надо снаружи. Немцам в Нюрнберге это предметно объяснили. Да и японцам на Токийском процессе", - считает Сатановский.

Он подчёркивает, что особенно опасно американцам угрожать храмам. Ещё свеж в памяти случай с операцией против сепаратистов в сикхском Золотом храме, отмечает политолог.

"Так что если Трамп, Эспер, который его комментировал, и прочее американское начальство думают, что разбомбив обозначенные объекты, имеют хоть какой-то шанс на выживание, думают зря. Да и Америке в целом придётся несладко. И тут кто будет виноват? Опять русские с китайцами?" - пишет Сатановский.

По мнению политолога, Трамп ляпнул по привычке, не думая, очередную глупость, не понимая, с кем и про что говорит. Но услышали его все остальные.

"Пока кого-нибудь из американского начальства за их художества не будут судить и по решению суда не вздёрнут, они следить ни за своими словами, ни за действиями не будут. И это есть факт", - подытожил эксперт.

Напомним, что глава Пентагона разъяснил мировой общественности, что обещание удара по 52 историческим, религиозым и культурным памятникам Ирана соответствует "правилам вооружённого конфликта". Об этом пишут Nation News.