"Пока не удаётся": Украина отказалась от танков "Оплот" из-за невозможности заменить российские комплектующие

Военные Украины пока не получат новейшие танки "Оплот", госзаказ на которые был оформлен Минобороны страны. Всё дело в том, что сборка танков предполагает использование российских комплектующих, передаёт "Радио Свобода" со ссылкой на представителя военного ведомства.

Так, производитель "Укроборонпрома" проинформировал Минобороны Украины, что пока изготовить самостоятельно детали, аналогичные российским комплектующим, не удаётся. Для проведения работ по импортозамещению необходимо время, отметили на предприятии.

Украинские разработчики Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова уже приступили к исследовательским работам.

Украинский танк "Оплот" является модернизированной версией советского танка Т-80, принятого на вооружение в СССР в 1976 году. По данным СМИ, в составе Вооружённых сил Украины в настоящее время находится всего несколько этих танков. При этом в 2011 году Украина подписала контракт с Таиландом на поставку 49 таких машин на 240 миллионов долларов. В минувшем году Украина завершила поставку последних 6 танков.