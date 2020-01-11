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"Пока не случится вооружённого нападения на США": Трампу ограничили военные полномочия по Ирану
11 января 2020, 01:24 • 86 • В мире
Резолюцию, согласно которой ограничиваются полномочия американского президента в вопросе использования ВС США против Ирана, приняла палата представителей конгресса США. "Пока не случится вооружённого нападения на Соединённые Штаты", - указывается в документе.
Резолюция, в поддержку которой выступили 224 конгрессмена, запрещает Дональду Трампу приступать к осуществлению каких-либо военных действий против Ирана ранее, чем Белый дом получит соответствующее разрешение от конгресса. При этом в случае "вооружённого нападения на США" президент может принимать решение самостоятельно.
Автор документа – демократ Элисса Слоткин, представляющая в конгрессе штат Мичиган, ранее работавшая в ЦРУ. В качестве сотрудника американских спецслужб Слоткин несколько раз посещала Ирак.
Напомним, после закрытых брифингов, проведённых в среду для членов обеих палат конгресса США, как демократы, так и республиканцы выразили своё недовольство полученной информацией. Кроме того, законодатели выразили глубокую обеспокоенность политикой Дональда Трампа.
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