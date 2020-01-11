"Пока не случится вооружённого нападения на США": Трампу ограничили военные полномочия по Ирану

Резолюция, в поддержку которой выступили 224 конгрессмена, запрещает Дональду Трампу приступать к осуществлению каких-либо военных действий против Ирана ранее, чем Белый дом получит соответствующее разрешение от конгресса. При этом в случае "вооружённого нападения на США" президент может принимать решение самостоятельно.

Автор документа – демократ Элисса Слоткин, представляющая в конгрессе штат Мичиган, ранее работавшая в ЦРУ. В качестве сотрудника американских спецслужб Слоткин несколько раз посещала Ирак.

Напомним, после закрытых брифингов, проведённых в среду для членов обеих палат конгресса США, как демократы, так и республиканцы выразили своё недовольство полученной информацией. Кроме того, законодатели выразили глубокую обеспокоенность политикой Дональда Трампа.