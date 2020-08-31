"Пока не принесёте голову Зеленского": Все явки и пароли бригады ВСУ проданы предателем

В Сети оказались все явки и пароли бригады ВСУ, проданные предателем. Их вывесили в Telegram-канале "Джокер ДНР". Автор канала заявил, что купил информацию у предателя. Он даже назвал имя украинского военнослужащего, который сдал своих же.

"​А этот документ - с секретными электронными почтовыми ящиками и кодовыми названиями украинских командиров. Я знаю все ваши явки и пароли. Я максимально отработал ваши почты с перепиской и исходящими/входящими документами", - указали в посте на канале.

Кроме того, в интернете таким же образом появилась карта корректировки огня разведчиков 36-й бригады. Утверждается, что якобы именно она помогала корректировать огонь по Ленинскому и Саханке.

"Я всегда на два шага впереди вас. Пока вы не принесёте мне голову Зеленского, я буду продолжать унижать вас", - заявил автор канала.

Также появилась информация, что депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка предъявил претензии президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил, что действующий глава государства пытается навязать украинцам "комплекс малоросса", и считает, что Зеленский делит Украину на два государства - первого и второго сорта.

"Одни болеют за одни вещи, другие убеждены совсем в других ценностях. То, что прозвучало на Софийской площади, - это желание власти навязать обществу комплекс малоросса", - заявил Синютка в эфире телеканала NTA.

Депутат так отреагировал на проведение Дня независимости Украины в Киеве, где на торжественных мероприятиях звучали и песни на русском языке. Синютка полагает, что украинцы долгое время пытались "убить" в себе этот комплекс, но до конца его не истребили.