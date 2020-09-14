"Пока не пострадал ни один ребёнок": Белорусские родители получили грозное предупреждение

В частности, как заявил Подвойский, участие несовершеннолетних в несанкционированных массовых мероприятиях означает нарушение как внутренних, так и международных правовых актов, регулирующих права ребёнка и ответственность родителей. Дело в том, что в этот момент ребёнок находится в месте, где нет гарантий его безопасности, за что несут ответственность родители.

По его словам, с родителями, которые маленьких детей приводят на протестные акции, проводились беседы, что в большинстве случаев вызывало понимание со стороны родителей, и после этого их ребёнок не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Отмечается, что в особо опасных для детей случаях могут приниматься и более жёсткие меры - например, изъятие детей из семьи на срок до полугода. В качестве примера Подвойский привёл случай, когда женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась на митинге и таскала за собой маленького ребёнка.

Военкор Александр Коц, комментируя слова белорусского прокурора, выразил надежду, что всё же до изъятия детей из семьи дело не дойдёт, однако подчеркнул, что "с этим, действительно, надо что-то делать. Пока не пострадал ни один ребёнок".